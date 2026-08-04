Tak Banyak yang Tahu, Ini 8 Weton Tibo Lungguh yang Konon Dikelilingi Hoki dan Rezeki

JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton bukan hanya penanda hari lahir, tetapi juga diyakini menggambarkan karakter hingga perjalanan hidup seseorang. Salah satu perhitungan yang cukup dikenal dalam Primbon Jawa adalah tibo lungguh, yaitu kategori weton yang dipercaya memiliki peluang besar memperoleh kedudukan, rezeki, dan kehormatan.

Konsep tibo lungguh diperoleh melalui perhitungan neptu kelahiran yang dibagi lima. Apabila hasil pembagian tersebut menyisakan angka dua, maka weton tersebut masuk dalam kategori tibo lungguh. Dalam kepercayaan primbon, hasil hitungan ini melambangkan keberuntungan, wibawa, serta kesempatan yang lebih luas untuk mencapai kesuksesan.

Karena itulah, banyak orang tertarik mengetahui apakah wetonnya termasuk dalam kelompok tersebut. Berdasarkan penuturan yang dihimpun dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut delapan weton yang diyakini memiliki potensi memperoleh jabatan tinggi dan kemakmuran.

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1. Rabu Legi Rabu Legi memiliki neptu 12 dan berada di bawah pengaruh Lintang Tangis serta Lakune Kembang. Pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang jujur, setia, serta bijaksana dalam bertutur kata. Mereka juga gemar membantu sehingga mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Di sisi lain, Rabu Legi terkadang terlalu ikut campur dalam urusan orang lain sehingga dapat memicu persoalan baru. Walau begitu, keberanian dan keteguhan sikapnya membuat weton ini tetap dihormati.

Dalam hitungan tibo lungguh, Rabu Legi dipercaya berpeluang memperoleh jabatan maupun posisi yang terhormat selama mampu menjaga sikap dan ketulusan.

2. Kamis Wage Kamis Wage juga mempunyai neptu 12 dengan naungan Lintang Kumba dan Lakune Kembang. Karakternya dikenal cerdas, berpikiran luas, tetapi cukup keras kepala dan lebih suka menentukan jalannya sendiri.

Meski demikian, mereka tetap menghormati aturan dan bekerja secara teliti. Sikap disiplin serta karisma yang dimiliki membuat Kamis Wage sering menjadi pusat perhatian.

Menurut Primbon Jawa, perpaduan sifat tersebut dengan hitungan tibo lungguh diyakini membuka peluang untuk meraih kedudukan penting serta pengaruh yang besar.