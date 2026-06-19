Takdirnya di Atas Langit, 5 Weton Tibo Lungguh Ini Punya Nasib Terbaik Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com - Menurut Primbon Jawa, weton tibo lungguh merupakan sebutan bagi orang yang dipercaya memiliki nasib baik dan kehidupan yang penuh kehormatan sejak lahir. Weton ini sering dikaitkan dengan keberuntungan, kedudukan yang baik, serta peluang untuk meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan.

Orang yang memiliki weton tibo lungguh diyakini mempunyai karisma alami dan jalan hidup yang relatif lebih terbuka. Mereka juga sering mendapatkan penghormatan dari orang lain karena kepribadian dan pengaruh positif yang dimilikinya.

Keistimewaan tersebut dipercaya tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, weton tibo lungguh kerap dianggap sebagai simbol kehidupan yang mulia, berwibawa, dan penuh keberkahan.

Berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube Energi Weton, terdapat lima weton tibo lungguh yang dipercaya memiliki takdir istimewa dan nasib mulia menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Pahing Hari lahir Rabu Pahing memiliki nilai neptu 16 dan dikenal dengan karakter pemiliknya yang tangguh, cerdas serta penuh karisma.

Individu yang terlahir pada kombinasi ini seringkali dianugerahi jiwa kepemimpinan yang menonjol dan kemampuan mengambil keputusan strategis.

Mereka tidak hanya dibekali kecerdasan dalam merancang strategi tetapi juga intuisi tajam yang menjadi panduan dalam berbagai situasi.

Dalam catatan sejarah Jawa, banyak pemimpin besar yang muncul dari kalangan mereka yang lahir pada hari ini karena kemampuan membawa perubahan signifikan dan pandangan visioner.

Energi spiritual yang kuat juga menjadi ciri khas pemilik hari kelahiran ini, sehingga kerap mendapatkan keberuntungan dari hal-hal tidak terduga.