'Tibo Lungguh' 7 yang Konon Ditakdirkan Mendapat Kemuliaan dan Rezeki dari Segala Penjuru

Ilustrasi weton tibo lungguh yang hidupnya penuh rezeki dan kejayaan. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam khazanah Primbon Jawa, istilah Tibo Lungguh merupakan salah satu predikat yang kerap dikaitkan dengan keberuntungan, kehormatan, dan kemuliaan hidup.

Secara harfiah, tibo lungguh dapat dimaknai sebagai memperoleh kedudukan atau posisi yang baik dalam kehidupan.

Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, seseorang yang memiliki weton dengan kategori ini diyakini memiliki peluang lebih besar untuk meraih kesuksesan, memperoleh kepercayaan dari banyak orang, serta menikmati rezeki yang terus mengalir dari berbagai arah.

Primbon Jawa menyebut bahwa weton tertentu memiliki perpaduan neptu yang dipercaya membawa energi kepemimpinan, kewibawaan, dan keberuntungan finansial.