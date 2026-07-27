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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 28 Juli 2026 | 05.14 WIB

'Tibo Lungguh' 7 yang Konon Ditakdirkan Mendapat Kemuliaan dan Rezeki dari Segala Penjuru

Ilustrasi weton tibo lungguh yang hidupnya penuh rezeki dan kejayaan. (Freepik)

 

 
JawaPos.com - Dalam khazanah Primbon Jawa, istilah Tibo Lungguh merupakan salah satu predikat yang kerap dikaitkan dengan keberuntungan, kehormatan, dan kemuliaan hidup. 
 
Secara harfiah, tibo lungguh dapat dimaknai sebagai memperoleh kedudukan atau posisi yang baik dalam kehidupan. 
 
Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, seseorang yang memiliki weton dengan kategori ini diyakini memiliki peluang lebih besar untuk meraih kesuksesan, memperoleh kepercayaan dari banyak orang, serta menikmati rezeki yang terus mengalir dari berbagai arah.

Primbon Jawa menyebut bahwa weton tertentu memiliki perpaduan neptu yang dipercaya membawa energi kepemimpinan, kewibawaan, dan keberuntungan finansial. 

Pemilik weton Tibo Lungguh digambarkan sebagai sosok yang mudah mendapatkan kesempatan emas, baik dalam dunia kerja, usaha, maupun kehidupan sosial. 

Mereka juga dikenal memiliki kemampuan membangun relasi yang kuat, sehingga pintu rezeki sering kali terbuka melalui kerja sama, jaringan pertemanan, atau kepercayaan yang diberikan orang lain.

Tak hanya berkaitan dengan harta, konsep kemakmuran dalam Primbon Jawa juga mencakup kehidupan yang harmonis, kesehatan yang baik, keluarga yang rukun, serta kedudukan yang dihormati di lingkungan sekitar. 

Oleh karena itu, pemilik weton Tibo Lungguh dipercaya tidak hanya berpotensi sukses secara materi, tetapi juga memiliki peluang untuk meraih kehidupan yang seimbang dan penuh keberkahan. 

Karakter seperti disiplin, bertanggung jawab, rendah hati, serta pantang menyerah diyakini menjadi faktor yang semakin memperkuat jalan mereka menuju keberhasilan.

Meski demikian, perlu dipahami bahwa ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kearifan lokal masyarakat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun. 

Informasi ini sebaiknya dipandang sebagai warisan budaya dan bahan refleksi, bukan sebagai kepastian yang dapat menentukan masa depan seseorang. 

Pada akhirnya, kesuksesan dan rezeki tetap dipengaruhi oleh kerja keras, ketekunan, integritas, serta doa yang menyertai setiap ikhtiar.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki predikat Tibo Lungguh dan konon ditakdirkan memperoleh kemuliaan serta rezeki dari segala penjuru menurut Primbon Jawa? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.

Editor: Novia Tri Astuti
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