8 Weton Tibo Lungguh Punya Kedudukan Tinggi dan Kehormatan Mulia Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, weton Tibo Lungguh menggambarkan seseorang yang ditakdirkan menduduki kedudukan tinggi dan kehormatan mulia.

Kedelapan weton ini dipercaya membawa keberuntungan besar, bukan hanya dalam hal materi tetapi juga status sosial.

Pemilik weton Tibo Lungguh seringkali tumbuh menjadi pemimpin yang dihormati dan mampu membawa perubahan besar di sekitarnya.

Primbon Jawa mencatat bahwa karakter dan dedikasi menjadi kunci utama yang menggerakkan potensi kehormatan setiap weton ini.

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Dilansir dari akun YouTube Karangan urip pada Kamis (11/6), berikut delapan weton tibo lungguh punya kedudukan tinggi dan kehormatan mulia menurut primbon jawa.

1. Kamis Pahing

Weton Kamis Pahing dikenal sebagai pribadi sederhana, tulus, berjiwa pengayom, dan selalu berusaha membawa kedamaian di lingkungannya.

Sifat tanggung jawab dan kemampuan adaptasi yang tinggi membuatnya mudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang.

Dedikasi yang konsisten dalam bekerja membuka peluang besar untuk meraih posisi terhormat dalam karier maupun kehidupan sosial.