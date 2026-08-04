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Rabbany Wanadriani
Selasa, 4 Agustus 2026 | 20.06 WIB

Ramalan Shio Rabu 5 Agustus 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Gunakan warna hijau untuk menarik lebih banyak kemakmuran ke dalam hidup shio Ular.

Sedangkan menunda dimulainya proyek baru bisa menguntungkan shio Kerbau.

Berikut ini ramalan shio pada hari Rabu 5 Agustus 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Awal baru mungkin akan segera datang.

Keberuntungan yang tak terduga dapat memberi dorongan yang Anda butuhkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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