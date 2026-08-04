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Lania Monica
Rabu, 5 Agustus 2026 | 00.50 WIB

Tes Ilusi Optik: Ular Atau Telinga? Hal Dilihat Menunjukkan Apakah Kamu Intuitif Atau Rasional

Ilustrasi tes psikologi Apakah Kamu Intuitif Atau Rasional (TOI) - Image

Ilustrasi tes psikologi Apakah Kamu Intuitif Atau Rasional (TOI)

JawaPos.com - Tes psikologi ilusi optik saat ini semakin populer karena dipercaya mampu membuka tabir kepribadian hanya dengan melihat satu gambar.

Tes ini menggunakan gambar ilusi optik yang secara sengaja dirancang membingungkan mata. Setiap orang bisa menangkap elemen berbeda lebih dulu, dan apa yang terlihat pertama kali diyakini bisa membongkar cara seseorang berpikir, bertindak, bahkan memandang hubungan dan kehidupan.

Salah satu tes terbaru adalah gambar ilusi optik ular atau telinga manusia, yang ramai diperbincangkan karena disebut bisa mengungkap apakah Anda tipe orang yang mengandalkan insting atau lebih rasional dalam menghadapi berbagai situasi.

Dilansir dari Times of India, berikut adalah penjelasan arti dari elemen pertama yang Anda lihat dalam gambar ini:

1. Jika pertama kali melihat telinga manusia

Bagi Anda yang langsung menangkap bentuk telinga manusia, ini menandakan bahwa Anda sosok yang penyayang, empatik, dan peka terhadap emosi orang lain.

Anda cenderung memperhatikan keadilan dan kejujuran, serta tak ragu menegur bila melihat ketidakberesan. Karena sifat ini, orang-orang di sekitar merasa nyaman curhat dan bergantung pada Anda. 

Namun, kebaikan hati Anda sering membuat Anda kesulitan berkata tidak, hingga berisiko merasa lelah dan kehabisan energi.

Meski demikian, empati Anda menjadi jembatan penting yang menghangatkan hubungan dengan orang lain.

2. Jika pertama kali melihat ular

Editor: Hanny Suwindari
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