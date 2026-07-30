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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 31 Juli 2026 | 00.32 WIB

Peluang Rezeki Terbuka Lebar! Ramalan Shio Besok Jumat 31 Juli 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Ilustrasi shio (freepik)

JawaPos.com - Menjelang berakhirnya bulan Juli, ramalan shio besok Jumat, 31 Juli 2026, menghadirkan energi positif yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. 

Dalam astrologi Tiongkok, hari Jumat kali ini menjadi momentum yang tepat untuk menyelesaikan berbagai target yang telah direncanakan sejak awal bulan, sekaligus mempersiapkan langkah baru menyambut Agustus.

Beberapa shio diprediksi memperoleh keberuntungan dalam urusan karier dan keuangan berkat kerja keras yang telah dilakukan selama ini. 

Ada pula yang mulai melihat hasil dari keputusan penting yang diambil beberapa waktu lalu. 

Meski peluang terbuka lebar, sikap disiplin, kemampuan membaca situasi, dan kehati-hatian tetap menjadi kunci agar setiap kesempatan dapat memberikan hasil yang maksimal.

Di sisi lain, kehidupan pribadi juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hubungan dengan pasangan, keluarga, maupun sahabat berpotensi menjadi lebih harmonis jika dibangun melalui komunikasi yang jujur dan saling menghargai. 

Menjaga kesehatan fisik serta keseimbangan emosi juga penting agar Anda mampu mengakhiri bulan dengan penuh semangat dan optimisme.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Jumat, 31 Juli 2026, untuk pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

Shio Naga

Pemilik shio Naga diprediksi memasuki hari Jumat dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi. 

Energi positif yang mengelilingi Anda membuat berbagai tantangan terasa lebih mudah dihadapi. 

Hari esok menjadi waktu yang sangat baik untuk mengambil keputusan penting, menyampaikan ide baru, atau menyelesaikan proyek yang membutuhkan kepemimpinan. 

Sikap tegas yang dipadukan dengan kemampuan mendengarkan masukan akan membuat langkah Anda semakin efektif.

Dalam bidang karier, peluang mendapatkan pengakuan atas hasil kerja semakin besar. 

Atasan maupun rekan kerja melihat Anda sebagai sosok yang mampu membawa solusi ketika menghadapi situasi yang rumit. 

Editor: Novia Tri Astuti
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