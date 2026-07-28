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Rabbany Wanadriani
Selasa, 28 Juli 2026 | 20.30 WIB

Ramalan Shio Besok, Rabu 29 Juli 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Metode terbaik mengarahkan karir shio Ular ke jalan yang benar mungkin dengan melepaskan.

Di sisi lain, kesabaran akan memainkan peran penting dalam membuat shio Anjing melewati masa-masa sulit.

Berikut ini ramalan shio pada hari Rabu 29 Juli 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Pergolakan baru-baru ini di tempat kerja dapat memaksa Anda menemukan cara baru untuk mencari nafkah.

Stres? Ini bisa mengambil tol pada kesehatan Anda, jadi cobalah untuk tetap tenang.

Pijat atau yoga mungkin merupakan cara yang baik untuk menyeimbangkan energi dan tetap fokus.

Ular - 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Editor: Hanny Suwindari
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