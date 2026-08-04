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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 4 Agustus 2026 | 18.28 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini luar biasa karena zodiak scorpio mungkin akan menjadi sangat berhati-hati dalam melakukan pendekatan pada urusan pribadi maupun profesional. Tidak ada hari yang lebih baik untuk mulai merencanakan masa depan selain sekarang. 

Selain itu, konflik apa pun dengan seseorang, harus diselesaikan dengan cepat. Setelah seharian bekerja keras, scorpio perlu menghabiskan waktu bersama orang-orang yang disayangi. Jadi, manfaatkan momen-momen istimewa ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Selasa, 4 Agustus 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio perlu melanjutkan komunikasi dengan seseorang yang hadir dalam hidup tanpa ragu-ragu. Terkait karir, bersiaplah menerima panggilan wawancara yang berujung pada tawaran pekerjaan baru.

Sementara itu, tetaplah menjaga kesehatan dan kesejahteraan di tengah kesibukan pekerjaan. Pada ranah keuangan, berhati-hatilah agar tidak berlebihan dan menghabiskan terlalu banyak uang saat akan memanjakan diri sendiri.

Cinta Scorpio

Jika mengalami peningkatan perasaan romantis, scorpio mungkin merasa butuh lebih banyak cinta dalam hidup. Arah lain dapat mengarah pada interaksi hubungan yang positif. Lanjutkan komunikasi dengan orang baru yang telah hadir dalam hidupmu tanpa ragu-ragu.

Karir Scorpio

Bersiaplah menerima panggilan wawancara yang mungkin berujung pada tawaran pekerjaan. Namun, scorpio mungkin akan merasa bingung apakah ini pekerjaan yang tepat.

Ambil keputusan yang tidak akan disesali. Sementara itu, mahasiswa akan merasa kesulitan untuk fokus pada studi dan cenderung mudah teralihkan perhatiannya.

Kesehatan Scorpio

Hari ini, jagalah kesehatan dan kesejahteraan di tengah kesibukan pekerjaan. Kewajiban scorpio di tempat kerja sangat penting, tetapi kesehatan juga sama pentingnya.

Jadi, pastikan meluangkan sedikit waktu untuk memulihkan tubuh dan pikiran dengan mengonsumsi makanan yang seimbang dan beristirahat sejenak. Santai saja malam ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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