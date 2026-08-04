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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 4 Agustus 2026 | 18.18 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (freepik)

JawaPos.com - Horoskop harian mengatakan bahwa beberapa tugas membutuhkan kerja tim, jadi jagalah hubungan baik dengan rekan kerjamu. Hari ini, zodiak sagitarius akan termotivasi dan antusias. sagitarius perlu memotivasi anggota tim dengan cara diperhatikan oleh atasan. 

Cobalah membuka jalan untuk mendapatkan promosi atau kenaikan gaji. Sagitarius mungkin mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan proyek berbasis luar negeri yang mungkin tengah berjalan lambat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius sebaiknya tidak memicu konflik tentang tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan asmara. Terkait karir, sagitarius perlu membuat keputusan mengenai perubahan di bidang profesional dan berganti pekerjaan.

Sementara itu, cobalah meluangkan waktu untuk berjalan-jalan singkat agar tetap sehat. Pada ranah keuangan, jangan berlebihan dalam melakukan pengeluaran jika ingin melunasi tagihan-tagihan yang dimiliki.

Cinta Sagitarius

Hari ini mungkin akan menguji kesabaran sagitarius. Tampaknya, ada konflik antara tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan asmara. 

Sagitarius begitu kesulitan membagi diri dan mendistribusikannya secara merata kepada orang-orang di sekitar. Jangan khawatir dan cobalah untuk melewati hari ini tanpa terlibat dalam konflik apa pun.

Karir Sagitarius

Hari ini, sagitarius merasakan keinginan kuat untuk melakukan perubahan di bidang profesional dan mempertimbangkan untuk berganti pekerjaan. Ini bukanlah ide yang baik dalam jangka panjang, karena sagitarius akan segera mendapatkan peluang bagus di pekerjaan saat ini.

Kesehatan Sagitarius

Hari ini, sagitarius akan sangat sibuk. Sagitarius sangat terlibat dengan pekerjaan sehingga hampir tidak punya waktu untuk memperhatikan kesehatan. Jangan abaikan diri sendiri berusahalah meluangkan waktu untuk berjalan-jalan singkat di sekitar kompleks kantor.

Keuangan Sagitarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
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