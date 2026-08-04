Ramalan Zodiak Aquarius 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik)
JawaPos.com - Jika zodiak aquarius berpikir untuk melakukan investasi bisnis, sekarang adalah saat yang tepat. Situasi keuangan aquarius akan stabil sebagai hasil dari investasi ini.
Aquarius akan bersenang-senang dan menyadari betapa banyak kebahagiaan yang ditawarkan karena usaha ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Selasa, 4 Agustus 2026.
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Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak aquarius dan pasangan perlu membuat rencana untuk berkembang ke arah yang berbeda. Terkait karir, aquarius mungkin akan menerima kabar baik mengenai ujian kepegawaian yang baru saja diikuti
Sementara itu, lakukan perubahan untuk mencapai keseimbangan dan menikmati kesehatan yang baik. Pada sisi keuangan, jangan berpikir untuk berganti pekerjaan sekarang, terutama jika kondisi finansial aquarius belum membaik.
Cinta Aquarius
Pasangan aquarius seperti terjebak dalam perubahan waktu. Dia mungkin menyalahkan aquarius atas masalah yang sedang dihadapi, dan tidak menyadari betapa sulitnya proses ini bagi kalian berdua. Cobalah membuat rencana untuk berkembang ke arah yang berbeda.
Karir Aquarius
Jika baru saja mengikuti ujian kepegawaian, aquarius mungkin akan menerima kabar baik hari ini. Aquarius telah dengan sabar dan cemas menunggu hasilnya. Hari ini, aquarius akan mendapatkan respons yang diharapkan.
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