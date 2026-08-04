Ramalan Zodiak Aquarius 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Jika zodiak aquarius berpikir untuk melakukan investasi bisnis, sekarang adalah saat yang tepat. Situasi keuangan aquarius akan stabil sebagai hasil dari investasi ini.

Aquarius akan bersenang-senang dan menyadari betapa banyak kebahagiaan yang ditawarkan karena usaha ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius dan pasangan perlu membuat rencana untuk berkembang ke arah yang berbeda. Terkait karir, aquarius mungkin akan menerima kabar baik mengenai ujian kepegawaian yang baru saja diikuti

Sementara itu, lakukan perubahan untuk mencapai keseimbangan dan menikmati kesehatan yang baik. Pada sisi keuangan, jangan berpikir untuk berganti pekerjaan sekarang, terutama jika kondisi finansial aquarius belum membaik.

Cinta Aquarius

Pasangan aquarius seperti terjebak dalam perubahan waktu. Dia mungkin menyalahkan aquarius atas masalah yang sedang dihadapi, dan tidak menyadari betapa sulitnya proses ini bagi kalian berdua. Cobalah membuat rencana untuk berkembang ke arah yang berbeda.

Karir Aquarius