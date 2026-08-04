Ramalan Zodiak Virgo 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)
JawaPos.com - Hari ini bisa menjadi salah satu hari dimana zodiak virgo merasa tidak bisa melakukan apa pun dengan benar. Pada upaya untuk menyenangkan orang lain, virgo mungkin berpikir harus melakukan beberapa penyesuaian yang membuat tidak nyaman.
Perasaan tidak nyaman ini dapat berubah menjadi gugup, gelisah, dan akhirnya kemarahan. Jangan merasa harus menjadi orang yang melakukan pengorbanan apa pun saat ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Virgo (23 Agustus – 22 September)
Zodiak virgo memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang disukai. Mengenai karir, wawancara yang virgo ikuti beberapa waktu lalu berjalan lancar dan berujung pada tawaran pekerjaan baru.
Sementara itu, lakukan pijat tubuh untuk merilekskan otot-otot yang lelah. Terkait keuangan, beli hadiah untuk pasangan dan diri sendiri karena kondisi keuangan virgo sedang membaik saat ini.
Cinta Virgo
Inilah saatnya untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada seseorang yang disukai. Pertemuan romantis baru mungkin akan hadir dalam atau hubunganmu saat ini akan menunjukkan tanda-tanda koneksi yang lebih dalam. Bukalah hatimu dan ungkapkan perasaan dengan kata-katamu.
Karir Virgo
Jika sedang menunggu kabar mengenai pekerjaan baru, kabar baik mungkin akan datang hari ini. Ada indikasi bahwa wawancara yang virgo ikuti beberapa waktu lalu berjalan lancar.
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