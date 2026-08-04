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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 4 Agustus 2026 | 18.20 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini akan membawa beberapa hal baik dalam hidup zodiak capricorn, termasuk ketenaran dan kesuksesan finansial. Ini juga hari yang sempurna untuk mewujudkan ide-idemu.

Selain itu, capricorn dapat menemukan motivasi terbaik dalam hidup dan memilih jalan yang tepat untuk meraih kesuksesan. Berkonsentrasilah untuk mengembangkan kemampuan diri dan fokuslah pada tujuanmu. Namun, pastikan capricorn tidak menjadi sombong.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu memperhatikan intonasi suara dan kata-kata yang dilontarkan kepada pasangan hari ini. Terkait karir, capricorn akan menemukan beberapa peluang karir yang baik saat ini.

Sementara itu, pisahkan kehidupan kerja dan rumah tangga agar tidak timbul rasa tidak senang pada keluarga atau pasangan. Terkait keuangan, jangan ragu mengeluarkan biaya untuk memanjakan diri sendiri setelah bekerja keras.

Cinta Capricorn

Capricorn perlu sangat memperhatikan intonasi suara dan kata-kata hari ini. Capricorn mungkin terkesan kritis kepada pasangan, meskipun itu bukan niatmu. 

Kemarahan yang terpendam dapat muncul di saat yang tidak tepat dan membuat kata-kata capricorn bernada sarkasme. Pantau pikiran, bahasa tubuh, dan semua bentuk komunikasimu. Jika mampu waspada, capricorn dapat mencegah ledakan emosi.

Karir Capricorn

Editor: Setyo Adi Nugroho
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