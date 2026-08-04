Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Jika zodiak aquarius berpikir untuk melakukan investasi bisnis, sekarang adalah saat yang tepat. Situasi keuangan aquarius akan stabil sebagai hasil dari investasi ini.

Aquarius akan bersenang-senang dan menyadari betapa banyak kebahagiaan yang ditawarkan karena usaha ini.

Zodiak pisces merasa percaya diri dan termotivasi. Hal ini akan membantu pisces untuk berkomunikasi secara efektif dan jelas dengan orang lain.

Penilaian pisces hari ini mungkin tepat, jadi rencanakan dan bertindaklah sesuai dengan hal tersebut. Cobalah menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan perhatian detail hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius dan pasangan perlu membuat rencana untuk berkembang ke arah yang berbeda. Terkait karir, aquarius mungkin akan menerima kabar baik mengenai ujian kepegawaian yang baru saja diikuti.

Sementara itu, lakukan perubahan untuk mencapai keseimbangan dan menikmati kesehatan yang baik. Pada sisi keuangan, jangan berpikir untuk berganti pekerjaan sekarang, terutama jika kondisi finansial aquarius belum membaik.

Cinta Aquarius