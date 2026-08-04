Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuan

JawaPos.com - Horoskop harian mengatakan bahwa beberapa tugas membutuhkan kerja tim, jadi jagalah hubungan baik dengan rekan kerjamu. Hari ini, zodiak sagitarius akan termotivasi dan antusias. sagitarius perlu memotivasi anggota tim dengan cara diperhatikan oleh atasan.

Cobalah membuka jalan untuk mendapatkan promosi atau kenaikan gaji. Sagitarius mungkin mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan proyek berbasis luar negeri yang mungkin tengah berjalan lambat.

Hari ini akan membawa beberapa hal baik dalam hidup zodiak capricorn, termasuk ketenaran dan kesuksesan finansial. Ini juga hari yang sempurna untuk mewujudkan ide-idemu.

Selain itu, capricorn dapat menemukan motivasi terbaik dalam hidup dan memilih jalan yang tepat untuk meraih kesuksesan. Berkonsentrasilah untuk mengembangkan kemampuan diri dan fokuslah pada tujuanmu. Namun, pastikan capricorn tidak menjadi sombong.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius sebaiknya tidak memicu konflik tentang tanggung jawab pekerjaan dan kehidupan asmara. Terkait karir, sagitarius perlu membuat keputusan mengenai perubahan di bidang profesional dan berganti pekerjaan.

Sementara itu, cobalah meluangkan waktu untuk berjalan-jalan singkat agar tetap sehat. Pada ranah keuangan, jangan berlebihan dalam melakukan pengeluaran jika ingin melunasi tagihan-tagihan yang dimiliki.

Cinta Sagitarius