Ramalan Zodiak Gemini 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)
JawaPos.com - Mungkin, ada beberapa kekuatan keras yang mempertanyakan mimpi-mimpi terindah zodiak gemini. Berhati-hatilah dalam menghadapi seseorang yang ingin merusak idealismemu.
Lakukan apa pun untuk menghindari agresi yang dapat menjatuhkanmu di tempat kerja. Jangan biarkan orang lain mempengaruhimu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Selasa, 4 Agustus 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini mungkin akan bertemu belahan jiwa di acara sosial yang dihadiri minggu ini. Terkait karir, gemini perlu membuat keputusan tentang apakah akan meninggalkan tempat kerja saat ini dan memulai pekerjaan baru.
Sementara itu, segeralah bertindak untuk mengatasi stres berlebihan dapat berbahaya bagi kesehatan. Terkait keuangan, jangan terlalu boros dan jagalah keseimbangan antara melakukan pembelian serta menyesuaikan anggaran.
Cinta Gemini
Acara sosial yang gemini hadiri minggu ini mungkin akan menjadi keberuntungan terbesar dalam hidup, karena gemini akan bertemu belahan jiwa disana.
Gemini akan menikmati kebersamaan dengan seseorang ini. Ada indikasi bahwa ini akan berkembang menjadi hubungan romantis yang akan sangat gemini hargai.
Karir Gemini
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