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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 4 Agustus 2026 | 17.49 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com – Zodiak taurus merasa diperlakukan tidak adil, dan sekarang harus mengulangi hal yang sama berulang kali sampai berhasil menyampaikan maksudmu.

Ini bukan kesalahanmu, jadi jangan khawatir jika mendengar protes bahwa taurus membuat orang lain kehilangan kendali. Hal ini mungkin justru hal yang diperlukan agar taurus semua dapat melangkah ke tahap selanjutnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus bisa merencanakan perjalanan wisata bersama pasangan untuk menikmati hidup dan beristirahat dari rutinitas. Terkait karir, ambil kesempatan untuk meraih peluang bisnis baru yang mungkin akan datang hari ini.

Sementara itu, hiduplah di masa kini dan fokuslah pada hal-hal positif agar taurus merasa jauh lebih baik sebagai hasilnya. Terkait keuangan, taurus akan menghasilkan banyak uang dengan cukup mudah yang berguna untuk mengisi cadangan dana tambahan.

Cinta Taurus 

Hari ini tepat untuk merencanakan perjalanan wisata bersama pasangan guna memperdalam ikatan hubungan. Kesempatan ini memungkinkan taurus untuk menikmati hidup dan beristirahat dari rutinitas sehari-hari. 

Perjalanan ini akan menyegarkan. Pengalaman emosional yang taurus bagikan dengan pasangan akan berkontribusi untuk mengubah diri sendiri, sehingga membawa cinta ke tingkat yang lebih tinggi.

Karir Taurus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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