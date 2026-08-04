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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 4 Agustus 2026 | 17.38 WIB

Ramalan Zodiak Aries 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Freepik)

JawaPos.com - Bersemangatlah pada hal yang paling disukai, zodiak aries. Alih-alih mencoba memakan setiap hidangan di meja, pilihlah satu atau dua yang paling disukai dan nikmatilah dengan sepenuh hati. 

Jangan ragu untuk membawa pulang sebagian untuk nanti. Jangan biarkan siapa pun membujuk aries untuk memesan hidangan yang tidak menarik. Hanya aries yang tahu apa yang benar-benar diinginkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Cinta akan bersemi pada zodiak aries, terutama jika sedang menunggu untuk merasakan euforia cinta pertama. Terkait karir, jelajahi semua pilihan pekerjaan dan teruslah mencari peluang yang diinginkan.

Sementara itu, jaga kondisi fisik tetap baik dengan melakukan diet serta berolahraga secara rutin. Terkait keuangan, aries akhirnya mendapatkan kabar mengenai promosi yang diharapkan di tempat kerja.

Cinta Aries

Jika sedang menunggu untuk merasakan euforia cinta pertama, yakinlah bahwa inilah saat yang tepat untuk cinta bersemi. Namun, ada satu hal yang harus aries ingat bahwa jatuh cinta bukan berarti aries melupakan hubungan yang lain.

Karir Aries

Jika sedang menunggu kabar tentang pekerjaan baru, kabar baik mungkin akan datang hari ini. Wawancara yang baru-baru ini aries ikuti tampaknya berjalan dengan sangat baik. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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