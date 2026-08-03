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Aulia Rahmi
Selasa, 4 Agustus 2026 | 03.53 WIB

4 Zodiak yang Diprediksi Menikmati Perubahan Terbaik Mulai 4 Agustus 2026, Hidup Lebih Mudah!

Ilustrasi Hidup Lebih Mudah (magnific) - Image

Ilustrasi Hidup Lebih Mudah (magnific)

Mulai 4 Agustus 2026, fase ini disebut menghadirkan energi yang mendukung keharmonisan, meningkatkan rasa saling memahami, sekaligus membantu banyak orang memperbaiki hubungan yang sempat mengalami ketegangan.

Bagi beberapa zodiak, momentum ini menjadi kesempatan untuk meninggalkan beban emosional yang selama ini menghambat langkah.

Kesalahpahaman mulai terselesaikan, komunikasi berjalan lebih lancar, dan suasana hati menjadi jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya.

Berikut 4 zodiak yang diprediksi menikmati perubahan terbaik mulai 4 Agustus 2026 dikutip dari Yourtango.com pada Senin (03.08).

1. Cancer

Cancer menjadi salah satu zodiak yang diperkirakan merasakan perubahan paling nyata saat Venus direct berlangsung.

Jika selama ini Anda kesulitan mengungkapkan isi hati atau memilih memendam perasaan, kini keberanian untuk berbicara mulai tumbuh secara alami.

Energi Venus membantu Cancer menyampaikan pikiran dengan lebih tenang dan penuh empati.

Percakapan yang sebelumnya terasa sulit justru berpotensi menghasilkan penyelesaian yang melegakan.

Hubungan dengan pasangan, keluarga, maupun sahabat dapat kembali membaik setelah masing-masing pihak saling memahami sudut pandang satu sama lain.

Perubahan ini membuat beban emosional yang selama ini dipikul perlahan berkurang.

Cancer tidak lagi merasa harus menyimpan semuanya sendiri. Ketika komunikasi berjalan lebih terbuka, hidup pun terasa lebih ringan dan penuh ketenangan.

2. Capricorn

Capricorn diprediksi mulai menemukan kembali kenyamanan dalam kehidupan pribadi setelah melalui berbagai tekanan yang cukup menguras energi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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