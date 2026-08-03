5 Weton Ini Dipercaya Punya Magnet Rezeki Terkuat Menurut Primbon Jawa, Berpotensi Hidup Makmur

JawaPos.com - Rezeki merupakan salah satu anugerah yang selalu diharapkan setiap orang.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, terdapat berbagai perhitungan yang diyakini dapat menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi keberuntungan seseorang.

Salah satunya adalah melalui perhitungan weton dalam Primbon Jawa.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh rezeki berlimpah.

Namun, keberuntungan tersebut bukan semata-mata ditentukan oleh weton, melainkan juga dipengaruhi oleh kerja keras, kedisiplinan, kemampuan mengelola keuangan, serta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perlu dipahami bahwa pembahasan mengenai weton merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat Jawa.

Prediksi ini tidak dapat dijadikan sebagai kepastian, melainkan sebagai wawasan budaya dan motivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.

Berikut 5 weton yang dipercaya memiliki magnet rezeki paling kuat menurut Primbon Jawa yang dirangkum dari kanal YouTube Girban Primbon Jawa pada (03/08).

Sebelum membahas daftar weton, Primbon Jawa menjelaskan bahwa seseorang dapat mencapai kehidupan yang berkecukupan bukan hanya karena faktor keberuntungan.

Rezeki yang berlimpah diyakini lahir dari perpaduan antara kerja keras, kecerdasan dalam mengambil keputusan, kemampuan mengelola keuangan, dan sikap pantang menyerah.