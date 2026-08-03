Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.54 WIB

Bukan Sekadar Hari Lahir, 7 Weton Ini Diyakini Punya Energi Kepemimpinan dan Keberuntungan

Ilustrasi Weton Titisan Darah Biru (drobotdean/freepik)

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton memiliki makna yang lebih luas dibanding sekadar penanda hari kelahiran.

Perhitungan weton yang menggabungkan hari dan pasaran Jawa sejak lama digunakan sebagai bagian dari tradisi untuk memahami karakter, kecenderungan sifat, hingga perjalanan kehidupan seseorang.

Salah satu istilah yang sering muncul dalam pembahasan primbon Jawa adalah titisan darah biru. Istilah tersebut tidak selalu berarti seseorang berasal dari keturunan bangsawan, melainkan lebih sering dimaknai sebagai simbol kewibawaan, kepemimpinan, serta potensi besar yang tersembunyi dalam diri seseorang.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, beberapa weton dianggap memiliki karakter kuat yang membuat pemiliknya mampu melewati berbagai tantangan sebelum mencapai masa keberhasilan.

Tahun 2026 pun dipercaya oleh sebagian kalangan sebagai periode perubahan bagi beberapa weton tertentu, terutama setelah melalui proses panjang dalam kehidupan.

Dilansir dari kanal YouTube Filosofi Jawa, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki energi keberuntungan dan peluang perubahan besar pada tahun 2026.

1. Senin Legi: Sosok Tenang dengan Wibawa Alami

Pemilik weton Senin Legi sering digambarkan sebagai pribadi yang kalem, bijaksana, dan mampu membuat orang lain merasa percaya.

Mereka tidak selalu mencari perhatian, tetapi sikap tenang dan cara berpikir matang membuatnya sering menjadi tempat orang lain meminta pendapat.

Dalam perjalanan hidup, keberhasilan Senin Legi dipercaya datang secara bertahap. Mereka lebih mengandalkan konsistensi dibanding mengejar hasil secara instan.

Tahun 2026 disebut sebagai momentum berkembangnya kepercayaan yang telah dibangun. Peluang bisa datang melalui tanggung jawab besar, posisi strategis, maupun usaha yang semakin berkembang.

2. Kamis Kliwon: Memiliki Intuisi dan Keberanian Mengambil Langkah

Kamis Kliwon sering dikaitkan dengan karakter yang memiliki kepekaan tinggi dalam membaca keadaan.

Meski terkadang membutuhkan waktu lama untuk menentukan pilihan, pengalaman hidup membuat mereka semakin matang dalam mengambil keputusan.

Menurut kepercayaan Jawa, weton ini memiliki kemampuan bangkit setelah menghadapi kegagalan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Punya Aura Kepemimpinan, 6 Weton Ini Konon Akan Meraih Kemapanan - Image
Zodiak

Punya Aura Kepemimpinan, 6 Weton Ini Konon Akan Meraih Kemapanan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 00.51 WIB

7 Pelajaran Kepemimpinan dan Kehidupan dari Seorang Ayah: Peran Pengasuhan yang Baik dalam Pengembangan Kepemimpinan - Image
Lifestyle

7 Pelajaran Kepemimpinan dan Kehidupan dari Seorang Ayah: Peran Pengasuhan yang Baik dalam Pengembangan Kepemimpinan

Kamis, 16 Juli 2026 | 16.06 WIB

Aura Kepemimpinan Sangat Kuat! 7 Weton Ini Dipercaya Membawa Kemuliaan, Kehormatan, dan Kesuksesan dalam Hidup - Image
Zodiak

Aura Kepemimpinan Sangat Kuat! 7 Weton Ini Dipercaya Membawa Kemuliaan, Kehormatan, dan Kesuksesan dalam Hidup

Jumat, 12 Juni 2026 | 17.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore