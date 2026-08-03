Bukan Sekadar Hari Lahir, 7 Weton Ini Diyakini Punya Energi Kepemimpinan dan Keberuntungan

Ilustrasi Weton Titisan Darah Biru (drobotdean/freepik)

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton memiliki makna yang lebih luas dibanding sekadar penanda hari kelahiran.

Perhitungan weton yang menggabungkan hari dan pasaran Jawa sejak lama digunakan sebagai bagian dari tradisi untuk memahami karakter, kecenderungan sifat, hingga perjalanan kehidupan seseorang.

Salah satu istilah yang sering muncul dalam pembahasan primbon Jawa adalah titisan darah biru. Istilah tersebut tidak selalu berarti seseorang berasal dari keturunan bangsawan, melainkan lebih sering dimaknai sebagai simbol kewibawaan, kepemimpinan, serta potensi besar yang tersembunyi dalam diri seseorang.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, beberapa weton dianggap memiliki karakter kuat yang membuat pemiliknya mampu melewati berbagai tantangan sebelum mencapai masa keberhasilan.

Tahun 2026 pun dipercaya oleh sebagian kalangan sebagai periode perubahan bagi beberapa weton tertentu, terutama setelah melalui proses panjang dalam kehidupan.

Dilansir dari kanal YouTube Filosofi Jawa, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki energi keberuntungan dan peluang perubahan besar pada tahun 2026.

1. Senin Legi: Sosok Tenang dengan Wibawa Alami Pemilik weton Senin Legi sering digambarkan sebagai pribadi yang kalem, bijaksana, dan mampu membuat orang lain merasa percaya.

Mereka tidak selalu mencari perhatian, tetapi sikap tenang dan cara berpikir matang membuatnya sering menjadi tempat orang lain meminta pendapat.

Dalam perjalanan hidup, keberhasilan Senin Legi dipercaya datang secara bertahap. Mereka lebih mengandalkan konsistensi dibanding mengejar hasil secara instan.

Tahun 2026 disebut sebagai momentum berkembangnya kepercayaan yang telah dibangun. Peluang bisa datang melalui tanggung jawab besar, posisi strategis, maupun usaha yang semakin berkembang.

2. Kamis Kliwon: Memiliki Intuisi dan Keberanian Mengambil Langkah Kamis Kliwon sering dikaitkan dengan karakter yang memiliki kepekaan tinggi dalam membaca keadaan.

Meski terkadang membutuhkan waktu lama untuk menentukan pilihan, pengalaman hidup membuat mereka semakin matang dalam mengambil keputusan.