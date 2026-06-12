Aura Kepemimpinan Sangat Kuat! 7 Weton Ini Dipercaya Membawa Kemuliaan, Kehormatan, dan Kesuksesan dalam Hidup

JawaPos.com - Dalam tradisi primbon Jawa, weton sering digunakan untuk memahami karakter dan potensi yang dimiliki seseorang sejak lahir.

Setiap kombinasi hari dan pasaran dipercaya memiliki energi tersendiri yang memengaruhi cara berpikir, sikap, hingga perjalanan hidup seseorang.

Salah satu karakter yang paling sering dibahas dalam primbon adalah kemampuan memimpin dan membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitar.

Sosok pemimpin tidak selalu identik dengan jabatan tinggi atau posisi penting dalam organisasi.

Kepemimpinan juga dapat terlihat dari kemampuan mengambil keputusan, memberikan inspirasi, menjaga tanggung jawab, serta menjadi teladan bagi orang lain.

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Karakter-karakter inilah yang membuat seseorang dihormati dan dipercaya dalam berbagai situasi.

Dalam berbagai penafsiran primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang sering dikaitkan dengan aura kepemimpinan yang kuat.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki pembawaan berwibawa, kemampuan mengelola keadaan dengan baik, dan peluang besar untuk meraih kehormatan serta kesuksesan dalam hidup.

Dilansir dari kanal Youtube Primbon Tanah Jawa, inilah tujuh weton yang kerap disebut memiliki aura kepemimpinan sangat kuat dan dipercaya membawa kemuliaan, kehormatan, serta kesuksesan.