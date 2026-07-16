7 Pelajaran Kepemimpinan dan Kehidupan dari Seorang Ayah: Peran Pengasuhan yang Baik dalam Pengembangan Kepemimpinan

seseorang yang mempelajari kepemimpinan dari ayahnya. (Magnific)

JawaPos.com - Kepemimpinan sering kali dipelajari melalui buku, seminar, atau pengalaman di dunia kerja. Namun, fondasi kepemimpinan yang sesungguhnya justru mulai dibangun jauh sebelum seseorang memasuki lingkungan profesional. Salah satu figur yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter kepemimpinan adalah ayah.



Dalam psikologi perkembangan, ayah bukan hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pembimbing, pelindung, pemberi contoh, sekaligus pendukung perkembangan emosional anak. Keterlibatan ayah yang positif telah dikaitkan dengan meningkatnya rasa percaya diri, kemampuan mengambil keputusan, regulasi emosi, ketangguhan (resilience), hingga keterampilan sosial yang semuanya merupakan kualitas penting seorang pemimpin.



Kepemimpinan pada hakikatnya bukan sekadar kemampuan mengarahkan orang lain, melainkan kemampuan mengelola diri sendiri, membangun hubungan yang sehat, dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Nilai-nilai tersebut sering kali pertama kali dipelajari melalui interaksi dengan orang tua, khususnya ayah yang hadir secara emosional.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (15/7), terdapat tujuh pelajaran kepemimpinan dan kehidupan yang dapat diwariskan seorang ayah melalui pola pengasuhan yang baik, serta bagaimana psikologi menjelaskan pentingnya peran tersebut.



1. Kepemimpinan Dimulai dari Keteladanan, Bukan Perintah



Anak belajar jauh lebih banyak dari apa yang dilakukan orang tuanya dibandingkan dengan apa yang dikatakan.



Albert Bandura melalui Social Learning Theory menjelaskan bahwa manusia mempelajari perilaku melalui proses observasi dan imitasi. Anak memperhatikan bagaimana ayah bersikap ketika menghadapi masalah, memperlakukan pasangan, berbicara kepada orang lain, hingga menyelesaikan konflik.



Seorang ayah yang:



menepati janji,

bertanggung jawab,

menghormati orang lain,

mengakui kesalahan,

dan bekerja dengan integritas,



sedang mengajarkan kepemimpinan tanpa harus memberikan ceramah panjang.



Sebaliknya, apabila ayah sering berkata jujur tetapi terbiasa berbohong, anak akan lebih mudah meniru kebohongan dibandingkan nasihat tentang kejujuran.



Pelajaran kepemimpinan:



Pemimpin yang dihormati bukanlah yang paling banyak berbicara, tetapi yang paling konsisten memberi contoh.



2. Keberanian Tumbuh dari Rasa Aman



Banyak orang mengira keberanian muncul karena seseorang tidak takut. Padahal dalam psikologi perkembangan, keberanian justru tumbuh ketika seseorang memiliki rasa aman.



Teori Attachment yang dikembangkan John Bowlby menjelaskan bahwa hubungan emosional yang aman dengan orang tua membangun rasa percaya diri anak untuk mengeksplorasi dunia.



Ayah yang memberikan dukungan tanpa mengendalikan secara berlebihan akan membuat anak berani:



mencoba hal baru,

memimpin kelompok,

menyampaikan pendapat,

mengambil risiko yang terukur,

bangkit ketika gagal.



Anak memahami bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya karena ada tempat yang aman untuk kembali.



Dalam dunia kepemimpinan, keberanian mengambil keputusan merupakan salah satu kualitas terpenting.



Pelajaran kepemimpinan:



Pemimpin yang hebat berani mengambil keputusan karena memiliki fondasi psikologis yang kuat, bukan karena tidak pernah merasa takut.



3. Disiplin yang Sehat Membangun Tanggung Jawab



Disiplin sering disalahartikan sebagai hukuman.



Padahal psikologi modern membedakan antara disiplin yang sehat dengan pola asuh yang otoriter.



Disiplin yang sehat melibatkan:



aturan yang jelas,

konsekuensi yang konsisten,

komunikasi yang penuh hormat,

kesempatan untuk belajar dari kesalahan.



Ketika seorang ayah menerapkan disiplin dengan cara yang adil, anak belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.



Hal ini membentuk self-regulation, yaitu kemampuan mengendalikan diri tanpa harus diawasi.



Pemimpin yang efektif tidak membutuhkan pengawasan terus-menerus karena mampu mengatur dirinya sendiri.



Pelajaran kepemimpinan:



Kepemimpinan dimulai dari kemampuan memimpin diri sendiri.



4. Mendengarkan Lebih Penting daripada Selalu Memberi Jawaban



Banyak ayah merasa harus selalu memiliki solusi.



Padahal salah satu bentuk pengasuhan terbaik adalah menjadi pendengar yang baik.



Ketika ayah benar-benar mendengarkan cerita anak tanpa langsung menghakimi, anak belajar bahwa:



pendapatnya berharga,

emosinya valid,

komunikasi dapat dilakukan dengan terbuka.



Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa kemampuan mendengarkan secara aktif meningkatkan empati dan kualitas hubungan interpersonal.



Kualitas ini sangat penting bagi seorang pemimpin.



Pemimpin yang hanya pandai berbicara akan sulit memahami kebutuhan timnya.



Sebaliknya, pemimpin yang mampu mendengarkan akan memperoleh kepercayaan lebih besar.



Pelajaran kepemimpinan:



Orang mengikuti pemimpin yang membuat mereka merasa didengar.



5. Mengelola Emosi adalah Bentuk Kekuatan



Banyak budaya mengajarkan bahwa laki-laki tidak boleh menunjukkan emosi.



Namun penelitian psikologi justru menunjukkan bahwa kemampuan mengenali dan mengelola emosi merupakan indikator penting kecerdasan emosional.



Daniel Goleman menjelaskan bahwa kecerdasan emosional berperan besar terhadap efektivitas kepemimpinan.



Ayah yang mampu mengatakan:



"Ayah sedang marah, tetapi Ayah akan menenangkan diri dulu."



sedang mengajarkan bahwa emosi boleh dirasakan, tetapi tidak boleh mengendalikan perilaku.



Anak kemudian belajar:



mengelola frustrasi,

menyelesaikan konflik,

meminta maaf,

memaafkan orang lain.



Semua kemampuan tersebut merupakan modal utama dalam memimpin orang lain.



Pelajaran kepemimpinan:



Pemimpin yang mampu mengendalikan dirinya akan lebih mampu mengendalikan situasi.



6. Kegagalan Adalah Guru, Bukan Musuh



Sebagian orang tua berusaha melindungi anak dari setiap kegagalan.



Padahal penelitian Carol Dweck mengenai Growth Mindset menunjukkan bahwa individu berkembang ketika memandang kegagalan sebagai kesempatan belajar.



Ayah yang berkata,



"Gagal tidak apa-apa. Sekarang kita cari tahu apa yang bisa diperbaiki."



sedang membantu anak membangun ketangguhan psikologis.



Sebaliknya, apabila setiap kesalahan langsung dihukum atau dipermalukan, anak cenderung:



takut mencoba,

takut memimpin,

takut mengambil keputusan.



Dalam dunia kepemimpinan, hampir semua keputusan besar mengandung risiko.



Karena itu, kemampuan bangkit setelah gagal jauh lebih penting dibandingkan kemampuan menghindari kegagalan.



Pelajaran kepemimpinan:



Kesuksesan bukan diukur dari seberapa jarang gagal, tetapi dari seberapa cepat belajar setelah gagal.



7. Kasih Sayang dan Ketegasan Dapat Berjalan Bersama



Sebagian orang menganggap ayah harus keras agar anak menjadi kuat.



Sebaliknya, ada pula yang percaya bahwa kasih sayang berarti selalu menuruti keinginan anak.



Psikologi menunjukkan bahwa pola asuh paling efektif adalah authoritative parenting, yaitu kombinasi antara:



kehangatan,

komunikasi yang terbuka,

aturan yang jelas,

ekspektasi yang realistis.



Anak yang dibesarkan dengan pola ini cenderung memiliki:



rasa percaya diri tinggi,

kemampuan sosial yang baik,

prestasi akademik lebih baik,

kemampuan kepemimpinan lebih tinggi,

kesejahteraan psikologis yang lebih baik.



Ayah mengajarkan bahwa menjadi pemimpin bukan berarti keras tanpa empati, maupun lembut tanpa batasan.



Pemimpin yang baik mampu menunjukkan kepedulian sekaligus menjaga standar yang jelas.



Pelajaran kepemimpinan:



Kepemimpinan terbaik lahir dari keseimbangan antara ketegasan dan kepedulian.



Mengapa Peran Ayah Sangat Penting Menurut Psikologi?



Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan ayah secara aktif memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak, di antaranya:



meningkatkan kepercayaan diri,

memperkuat kemampuan regulasi emosi,

mengembangkan keterampilan pemecahan masalah,

meningkatkan kemampuan sosial,

mengurangi perilaku agresif,

meningkatkan motivasi belajar,

membangun resiliensi ketika menghadapi tekanan.



Peran tersebut bukan berarti menggantikan ibu. Sebaliknya, perkembangan anak yang optimal umumnya didukung oleh hubungan yang sehat dengan kedua orang tua. Ayah dan ibu memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam membentuk karakter, nilai, dan keterampilan hidup anak.



Menjadi Ayah yang Membangun Pemimpin Masa Depan



Menjadi ayah bukan berarti harus sempurna. Anak tidak membutuhkan sosok yang selalu benar, melainkan sosok yang hadir, konsisten, dan bersedia terus belajar.



Kepemimpinan tidak diwariskan melalui ceramah, melainkan melalui kebiasaan sehari-hari. Saat seorang ayah menepati janji, meminta maaf ketika salah, mendengarkan tanpa menghakimi, memberi ruang untuk belajar dari kegagalan, serta menunjukkan kasih sayang yang disertai batasan yang jelas, ia sedang menanam benih kepemimpinan yang akan tumbuh sepanjang kehidupan anak.



Pada akhirnya, pemimpin yang baik tidak hanya diukur dari seberapa banyak orang yang dipimpinnya, tetapi juga dari karakter yang dimilikinya. Dan karakter itu, dalam banyak kasus, mulai dibentuk dari rumah melalui hubungan yang hangat, aman, dan penuh keteladanan bersama seorang ayah.



Penutup



Kepemimpinan sejati tidak dimulai ketika seseorang mendapatkan jabatan atau memimpin sebuah organisasi. Kepemimpinan dimulai ketika seseorang belajar bertanggung jawab, menghargai orang lain, mengelola emosi, berani mengambil keputusan, dan terus belajar dari kesalahan. Semua kualitas tersebut dapat tumbuh melalui pengasuhan yang baik.



