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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 18 Juli 2026 | 00.51 WIB

Punya Aura Kepemimpinan, 6 Weton Ini Konon Akan Meraih Kemapanan

Weton unggulan yang ditakdirkan kaya, sukses, dan berkuasa kata primbon jawa - Image

Weton unggulan yang ditakdirkan kaya, sukses, dan berkuasa kata primbon jawa

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton diyakini memiliki karakter dan perjalanan hidup yang istimewa dibandingkan lainnya.

Pemilik weton tertentu disebut memiliki sifat yang mendukung keberhasilan, seperti keteguhan hati, daya tarik pribadi, serta kemampuan memanfaatkan peluang yang datang dalam kehidupan.

Menurut hitungan Primbon Jawa, weton-weton tersebut dipercaya memiliki energi kepemimpinan dan berpotensi meraih pencapaian besar, baik dalam hal materi maupun pengaruh sosial.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat enam weton yang disebut memiliki keberuntungan, kesuksesan, dan kemampuan memimpin menurut Primbon Jawa.

1. Kamis Pahing

Individu yang terlahir pada Kamis Pahing memiliki karakteristik berpikir matang sebelum mengambil tindakan, dikombinasikan dengan sifat pemberani dan pantang menyerah dari unsur pahing.

Mereka dikenal sebagai pribadi yang cerdas, memiliki wawasan luas, dan mahir dalam berkomunikasi.

Cita-cita tinggi yang dimiliki mendorong mereka menjadi pekerja keras yang tidak mudah menyerah.

Kelahiran ini juga memiliki apresiasi tinggi terhadap kebersihan dan estetika, sehingga seringkali tampil modis dan menarik.

Dalam hal rezeki, primbon meramalkan bahwa mereka akan selalu hidup dalam kecukupan dan terhindar dari kemiskinan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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