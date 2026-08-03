Tahun Penuh Harapan, 5 Shio Ini Diprediksi Alami Perubahan Besar dalam Hidup

5 Shio yang Dapat Keberuntungan Besar di Tahun Ini

JawaPos.com – Setiap tahun dipercaya membawa energi dan peluang berbeda bagi setiap orang. Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio diyakini memiliki keberuntungan lebih besar dibandingkan lainnya.

Menurut ramalan tersebut, terdapat sejumlah shio yang diperkirakan mengalami perkembangan positif dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari peningkatan finansial, perjalanan karier, hubungan asmara, hingga kesempatan baru yang membawa perubahan.

Keberuntungan ini biasanya dikaitkan dengan karakter khas yang dimiliki setiap shio, seperti kerja keras, keberanian mengambil peluang, kemampuan beradaptasi, dan cara mereka menghadapi tantangan.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut lima shio yang disebut memiliki peluang besar mendapatkan keberuntungan tahun ini.

1. Shio Kuda Shio Kuda menjadi salah satu yang dipercaya memiliki peluang besar dalam urusan keberuntungan, terutama berkaitan dengan keuangan dan karier.

Mereka yang lahir pada tahun 1930 dan 1990 elemen kayu, 1942 dan 2002 elemen api, 1954 dan 2014 elemen tanah, 1966 dan 2026 elemen logam, serta 1978 elemen air termasuk dalam kelompok Shio Kuda.

Dalam astrologi Tionghoa, Kuda dikenal sebagai simbol kebebasan, semangat, dan gerakan cepat. Karakter tersebut membuat pemilik shio ini dianggap mampu melihat peluang dan mengambil keputusan dengan sigap.

Mereka juga dikenal sebagai pribadi pekerja keras yang tidak mudah menyerah dalam mengejar target. Sikap tersebut dipercaya dapat membawa perkembangan positif dalam dunia pekerjaan maupun usaha.

Selain finansial, Shio Kuda juga sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam hubungan karena sifatnya yang hangat dan penuh energi.

2. Shio Kelinci Shio Kelinci juga termasuk dalam daftar shio yang diprediksi mendapatkan banyak keberuntungan.

Orang yang lahir pada tahun 1975 elemen kayu, 1987 elemen api, 1999 elemen tanah, dan 2011 elemen logam masuk dalam kategori Shio Kelinci.

Kelinci dalam budaya Tionghoa sering dianggap sebagai simbol kelembutan, keharmonisan, dan keberuntungan dalam hubungan. Pemilik shio ini dikenal memiliki sifat ramah, mudah bergaul, serta mampu menciptakan suasana nyaman bagi orang di sekitarnya.