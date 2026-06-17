6 Zodiak yang Diprediksi Mengalami Perubahan Besar pada Juli 2026, Rezeki dan Keberuntungan Meningkat

JawaPos.com - Bulan Juli 2026 diperkirakan menjadi periode yang membawa energi baru bagi sejumlah zodiak.

Setelah melewati berbagai tantangan dan dinamika kehidupan pada paruh pertama tahun, beberapa zodiak mulai melihat tanda-tanda perubahan yang lebih menjanjikan.

Dalam astrologi, setiap fase memiliki makna tersendiri. Ada masa ketika seseorang harus berjuang menghadapi tekanan, tetapi ada pula periode ketika hasil dari kesabaran dan kerja keras mulai terlihat.

Juli 2026 menjadi salah satu momen yang diyakini menghadirkan peluang tersebut.

Berdasarkan pembacaan simbolik yang dikaitkan dengan tarot dan energi astrologi, terdapat enam zodiak yang diprediksi akan merasakan perkembangan positif dalam aspek rezeki, karier, hingga kehidupan pribadi.

Berikut ulasannya yang dirangkum dari kanal YouTube ZODIAK HARIAN pada Rabu (17/06).

1. Aquarius: Mampu Melewati Tantangan dan Menuju Kemenangan

Aquarius diperkirakan menjadi salah satu zodiak yang merasakan perubahan signifikan pada Juli 2026.

Setelah menghadapi berbagai situasi yang menguras energi dan emosi, pemilik zodiak ini mulai menemukan jalan keluar dari berbagai persoalan yang selama ini membebani pikiran.