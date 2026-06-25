4 Zodiak Ini Memerlukan Perubahan Hidup Setelah Putus, Menata Kembali Aktivitas Seperti Sedia Kala

JawaPos.Com - Putus cinta dapat membuat cara seseorang memandang dunia. Pengalaman terluka membuat mereka termotivasi untuk menata kembali hidup.

Empat zodiak berikut akan lebih fokus untuk memperbaiki diri serta mencoba hal-hal baru setelah putus.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (25/6) berikut empat zodiak yang selalu mendambakan perubahan besar setelah putus dari seseorang.

Aries

Aries merupakan zodiak yang tidak mudah melupakan seseorang. Setelah putus cinta, mereka bukan tipe yang hanya berdiam diri meratapi keadaan. Bagi aries, menjelajahi dunia jauh lebih menarik terus larut di dalam kesedihan.

Leo

Setelah kehilangan seseorang yang mereka cintai, mereka membutuhkan sesuatu yang bisa membuat mereka sukai selain melakukan transformasi diri. Mereka ingin tampil seperti versi baru dari diri mereka sendiri. Perubahan tersebut membuat leo merasa lebih segar.

Virgo

Virgo mulai bertanya pada diri sendiri apa yang sebenarnya mereka inginkan di dalam hidup. Virgo mungkin tiba-tiba memutuskan untuk berganti pekerjaan, memulai usaha sampingan, atau mengejar promosi yang selama ini mereka incar

Pisces