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Aulia Rahmi
Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.20 WIB

Pintu Peluang Terbuka Lebar, 6 Zodiak Ini Diprediksi Alami Perubahan Besar di 2026

Ilustrasi zodiak (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak (Freepik)

JawaPos.com – Pergantian tahun sering menjadi momen bagi banyak orang untuk menata kembali tujuan dan membuka lembaran baru dalam kehidupan.

Awal 2026 dipandang sebagai periode yang penuh peluang, terutama bagi mereka yang siap melakukan perubahan dan mengambil langkah baru untuk mencapai impian.

Dalam pandangan astrologi, keberuntungan tidak selalu berkaitan dengan jumlah materi yang diperoleh. Keberuntungan juga dapat hadir melalui kesempatan karier, hubungan yang semakin harmonis, dukungan dari orang sekitar, hingga munculnya rasa percaya diri untuk mengejar tujuan.

Setiap zodiak memiliki karakter dan pola energi yang berbeda. Beberapa di antaranya dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk merasakan perkembangan positif pada awal tahun 2026.

Berikut enam zodiak yang diprediksi memiliki keberuntungan kuat di awal 2026 seperti dihimpun dari kanal YouTube Marcel Wen.

1. Gemini

Gemini dikenal sebagai sosok yang cepat belajar, memiliki rasa ingin tahu tinggi, serta mampu beradaptasi dengan berbagai situasi.

Kemampuan berpikir cepat dan semangat untuk terus berkembang membuat Gemini sering mampu melihat kesempatan yang tidak disadari orang lain.

Memasuki awal 2026, Gemini diprediksi mendapatkan dorongan positif dalam bidang pekerjaan dan keuangan.

Peluang baru dapat muncul melalui proyek, kerja sama, atau lingkungan profesional yang lebih mendukung perkembangan karier.

Usaha yang sebelumnya berjalan lambat juga berpotensi kembali mengalami kemajuan berkat konsistensi dan ide-ide kreatif yang dimiliki Gemini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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