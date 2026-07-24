5 Sifat Tangguh Orang yang Merasa Tak Dicintai Orang Tua Semasa Kecil Menurut Psikologi

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JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa cinta memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan emosional seorang anak sejak usia dini.
Ketiadaan rasa dicintai secara mendalam dapat memengaruhi perkembangan seseorang hingga memengaruhi kemampuannya menjalin hubungan di masa depan.
Meski demikian, kondisi tersebut bukanlah keadaan permanen dan sering kali justru membentuk pribadi yang tangguh saat dewasa.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (24/7), berikut lima sifat tangguh yang biasa berkembang pada orang yang merasa tak dicintai orang tua semasa kecil.
1. Cenderung menjadi people-pleaser
Kebiasaan menyenangkan orang lain sebenarnya wajar dilakukan oleh siapa pun dari waktu ke waktu.
Namun bagi sebagian orang, kebiasaan ini berkembang menjadi kecenderungan yang jauh lebih kuat dan konsisten.
Mereka selalu mendahulukan kebutuhan orang lain dibanding keinginan dan kebutuhan diri sendiri.
Perilaku ini muncul sebagai upaya mencari validasi dan pengakuan dari orang di sekitarnya.
Kebiasaan tersebut sering kali menjadi cara untuk mengisi kekosongan akibat trauma masa kecil yang dialami.
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