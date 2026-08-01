4 Zodiak yang Punya Aura Paling Kuat, Selalu Menjadi Pusat Perhatian Dimanapun Berada

JawaPos.com-Aura merupakan energi yang memancar dari seseorang. Sehingga dipercaya mampu menarik getaran kemanapun mereka pergi.

Setiap orang diyakini memiliki energi dasar yang menjadi kecenderungan utama untuk membaca aura mereka.

Menurut para astrolog yang dikutip dari laman parade.com pada (01/08) berikut empat zodiak yang dipercaya memiliki aura paling kuat, sehingga mampu menjadi pusat perhatian di manapun mereka berada.

Aries

Aries memiliki keberanian untuk mengambil tindakan dan mengejar tujuan yang besar. Saat aries memasuki sebuah ruangan, kehadiran mereka seringkali membawa energi yang membangkitkan semangat. Aries digambarkan memancarkan nuansa terang yang menggambarkan sifat percaya diri, antusiasme, dan ketegasan.

Scorpio

Scorpio dipercaya memiliki intuisi yang tajam dan kemampuan memahami situasi secara mendalam. Mereka mampu bertahan menghadapi tekanan emosional yang sulit dihadapi banyak orang. Aura scorpio didominasi dengan hubungan spiritual dan kesadaran lebih terhadap kekuatan yang lebih besar.

Aquarius

Aquarius mampu memahami perubahan sosial dan berbagai dinamika yang terjadi. Mereka selalu terdorong untuk menciptakan kemajuan. Aquarius mampu menginspirasi banyak orang untuk mau menjadi dirinya sendiri dalam menjalani kehidupan. Aura aquarius digambarkan sebagai pribadi yang peduli, penuh kebebasan dan keterbukaan.

Leo