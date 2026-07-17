Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 18 Juli 2026 | 00.53 WIB

Tak Selalu Romantis di Depan Umum, Ini 6 Ciri Pasangan dengan Cinta yang Kuat

Ilustrasi pasangan yang mengobrol santai dekat perapian (freepik) - Image

Ilustrasi pasangan yang mengobrol santai dekat perapian (freepik)

JawaPos.com – Tidak semua pasangan menunjukkan rasa cinta melalui ungkapan romantis atau perhatian yang terlihat jelas di depan orang lain.

Sebagian hubungan justru memiliki bentuk kasih sayang yang lebih tenang. Mereka mungkin tidak sering memperlihatkan kemesraan secara terbuka, tetapi memiliki rasa percaya, kepedulian, dan komitmen yang kuat satu sama lain.

Hubungan seperti ini biasanya dibangun melalui tindakan kecil, dukungan emosional, serta pemahaman yang mendalam tanpa harus selalu dibuktikan lewat kata-kata.

Dirangkum dari Blogherald, berikut enam ciri yang sering terlihat pada pasangan yang saling mencintai dengan kuat meski tidak banyak menunjukkan kasih sayang secara terbuka.

1. Mereka mengutamakan hubungan emosional

Beberapa pasangan tidak membutuhkan pelukan, ciuman, atau pegangan tangan terus-menerus untuk merasa dekat.

Mereka mengutamakan keintiman emosional daripada gerakan fisik.

Mereka berkomunikasi dengan tatapan mata, memahami suasana hati satu sama lain tanpa kata-kata, dan merasa aman dalam ikatan tanpa perlu membuktikannya kepada dunia.

2. Mereka menunjukkan cinta melalui tindakan, bukan kata-kata

Alih-alih terus-menerus mengatakan "Aku mencintaimu" atau saling memuji, mereka menunjukkan cinta dengan cara yang halus namun bermakna.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
11 Tanda Ini Menjadi Bukti Bahwa Kamu Sudah Menemukan Orang yang Benar-benar Tepat dan Akan Mencintaimu Selamanya! - Image
Lifestyle

11 Tanda Ini Menjadi Bukti Bahwa Kamu Sudah Menemukan Orang yang Benar-benar Tepat dan Akan Mencintaimu Selamanya!

Jumat, 17 Juli 2026 | 04.47 WIB

Jika Anda Ingin Menemukan Pasangan untuk Tujuan ke Jenjang Serius, Temukan 5 Tanda Ini yang Menunjukkan Bahwa Dia Siap Secara Emosional - Image
Lifestyle

Jika Anda Ingin Menemukan Pasangan untuk Tujuan ke Jenjang Serius, Temukan 5 Tanda Ini yang Menunjukkan Bahwa Dia Siap Secara Emosional

Jumat, 17 Juli 2026 | 04.41 WIB

Dari Bangku Sekolah hingga Pelaminan, Ini 6 Sifat yang Dimiliki Pasangan Setia - Image
Lifestyle

Dari Bangku Sekolah hingga Pelaminan, Ini 6 Sifat yang Dimiliki Pasangan Setia

Jumat, 17 Juli 2026 | 02.33 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit  - Image
1

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

2

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

3

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

4

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

7

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

8

Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

10

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore