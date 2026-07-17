Tak Selalu Romantis di Depan Umum, Ini 6 Ciri Pasangan dengan Cinta yang Kuat

Ilustrasi pasangan yang mengobrol santai dekat perapian (freepik)
JawaPos.com – Tidak semua pasangan menunjukkan rasa cinta melalui ungkapan romantis atau perhatian yang terlihat jelas di depan orang lain.
Sebagian hubungan justru memiliki bentuk kasih sayang yang lebih tenang. Mereka mungkin tidak sering memperlihatkan kemesraan secara terbuka, tetapi memiliki rasa percaya, kepedulian, dan komitmen yang kuat satu sama lain.
Hubungan seperti ini biasanya dibangun melalui tindakan kecil, dukungan emosional, serta pemahaman yang mendalam tanpa harus selalu dibuktikan lewat kata-kata.
Dirangkum dari Blogherald, berikut enam ciri yang sering terlihat pada pasangan yang saling mencintai dengan kuat meski tidak banyak menunjukkan kasih sayang secara terbuka.
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1. Mereka mengutamakan hubungan emosional
Beberapa pasangan tidak membutuhkan pelukan, ciuman, atau pegangan tangan terus-menerus untuk merasa dekat.
Mereka mengutamakan keintiman emosional daripada gerakan fisik.
Mereka berkomunikasi dengan tatapan mata, memahami suasana hati satu sama lain tanpa kata-kata, dan merasa aman dalam ikatan tanpa perlu membuktikannya kepada dunia.
2. Mereka menunjukkan cinta melalui tindakan, bukan kata-kata
Alih-alih terus-menerus mengatakan "Aku mencintaimu" atau saling memuji, mereka menunjukkan cinta dengan cara yang halus namun bermakna.
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