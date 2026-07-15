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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 15 Juli 2026 | 15.46 WIB

9 Kebiasaan Tanpa Disadari Orang yang Kuat Mental dan Emosional Menurut Psikologi

Kebiasaan tanpa disadari orang yang kuat mental dan emosional menurut psikologi./Magnific/ freepik - Image

Kebiasaan tanpa disadari orang yang kuat mental dan emosional menurut psikologi./Magnific/ freepik

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang yang kuat mental dan emosional memiliki pemahaman mendalam tentang diri sendiri serta kemampuan mengelola emosi dengan baik.

Kebiasaan-kebiasaan yang membentuk kekuatan mental ini sering dilakukan secara otomatis tanpa mereka sadari sebagai sesuatu yang istimewa.

Orang yang kuat secara mental mampu merefleksikan perilaku mereka sendiri dan memahami dampaknya terhadap orang lain di sekitar mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (14/6), berikut sembilan kebiasaan yang secara konsisten dilakukan tanpa disadari oleh orang-orang yang memiliki kekuatan mental dan emosional tinggi menurut psikologi.

1. Rutin bergerak secara fisik

Kekuatan fisik tidak menjadi syarat untuk memiliki mental yang kuat, namun aktivitas fisik memberikan manfaat ganda bagi tubuh sekaligus pikiran.

Gerakan fisik merangsang otak melepaskan zat kimia yang secara langsung meningkatkan suasana hati dan membangun ketahanan emosional seseorang.

Bahkan aktivitas ringan seperti jalan kaki singkat sudah cukup efektif mencegah rasa tidak aman dan emosi negatif menguasai diri.

2. Selalu mencari sisi positif dalam situasi apapun

Melihat sisi cerah dari sebuah situasi bukanlah tentang mengabaikan rasa sakit, melainkan tentang menemukan hal-hal yang masih layak disyukuri.

Editor: Hanny Suwindari
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