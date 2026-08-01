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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 18.40 WIB

3 Zodiak yang Memiliki Firasat Paling Kuat, Bisa Merasakan Hal-Hal Sebelum Terjadi

Ilustrasi seseorang yang sedang berfirasat - Image

Ilustrasi seseorang yang sedang berfirasat

JawaPos.com-Empat Zodiak ini memiliki kemampuan supranatural yang tidak biasa.

Mereka memiliki firasat yang kuat sehingga mampu merasakan kemungkinan peristiwa di masa depan.

Dalam sudut pandang astrologi, mereka diyakini menerima petunjuk dari alam semesta. Sehingga mereka mampu merasakan hal yang tidak terlihat.

Mengutip informasi dari laman /parade.com pada (1/08) berikut empat zodiak yang memiliki firasat paling kuat

Leo memiliki intuisi yang tajam. Mereka mampu memprediksi suatu peristiwa dengan tajam. Selain itu, leo juga mampu memberikan sudut pandang yang unik. Meskipun sering dilabeli sebagai seorang ekstrovert, secara spiritual leo adalah pribadi yang pendiam dan misterius. 

Scorpio memiliki jiwa yang sangat dalam dan sensitif. Scorpio sangat peka terhadap emosi tersembunyi dan mampu memahami kebutuhan motif dari setiap orang dengan sangat baik. Scorpio cenderung sulit mempercayai orang yang tidak mau mengakui sisi gelap di dalam dirinya. Mereka diyakini mampu melihat pola dan memahami lebih cepat dari kebanyakan orang.

Pisces kerap merasakan energi emosional yang kuat. Mereka dapat menangkap pikiran dan energi orang lain tanpa benar-benar menyadarinya. Mereka juga sering mendapatkan pemahaman secara tiba-tiba. Sampai sering mengabaikan kenyataan yang ada. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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