Bukan Sekadar Penampilan, 10 Weton Ini Diyakini Memiliki Aura Positif Sejak Lahir

JawaPos.com – Pernahkah Anda bertemu seseorang yang usianya sudah matang, tetapi wajah dan auranya tetap terlihat segar seperti masih muda? Bagi sebagian orang, hal tersebut bukan hanya berkaitan dengan faktor genetik atau perawatan tubuh, melainkan juga dianggap memiliki hubungan dengan energi batin dan karakter seseorang.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton yang merupakan perpaduan antara hari lahir dan pasaran dipercaya dapat menggambarkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari sifat, rezeki, jodoh, hingga pancaran aura seseorang.

Beberapa weton diyakini memiliki energi positif yang membuat pemiliknya terlihat lebih cerah, tenang, dan memiliki daya tarik alami. Bukan hanya dari penampilan fisik, kesan awet muda juga dikaitkan dengan ketenangan hati, pikiran yang positif, serta semangat hidup yang tetap terjaga.

Dirangkum dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut 10 weton yang dipercaya memiliki aura berseri dan karisma yang kuat.

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1. Minggu Wage Pemilik weton Minggu Wage dikenal sebagai pribadi yang ceria dan mampu membawa suasana positif bagi orang di sekitarnya. Sikap optimis serta kebiasaan menikmati hidup dipercaya membuat mereka memiliki pancaran wajah yang menyenangkan.

Mereka cenderung pandai menjaga keseimbangan antara aktivitas dan waktu untuk diri sendiri. Hal inilah yang dalam kepercayaan Jawa dianggap menjadi salah satu alasan mengapa aura mereka tetap terlihat segar meski usia bertambah.

2. Rabu Pon Rabu Pon dipercaya memiliki energi yang tenang dan menyejukkan. Mereka biasanya tampil sederhana, rapi, serta tidak berlebihan dalam menunjukkan diri.

Ketenangan batin menjadi salah satu ciri khas weton ini. Sikap yang tidak mudah terbawa tekanan dan kemampuan menciptakan suasana nyaman membuat mereka sering dianggap memiliki aura yang memikat.

3. Jumat Kliwon Jumat Kliwon sering dikaitkan dengan kedalaman batin dan karakter yang penuh ketenangan. Mereka dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah terbawa emosi dan cenderung memiliki rasa syukur yang tinggi.