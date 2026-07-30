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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 30 Juli 2026 | 13.31 WIB

4 Zodiak yang Selalu Membawa Aura Positif Kemanapun Mereka Berada, Bikin Suasana Adem dan Ceria

Ilustrasi positive vibes/Magnific

JawaPos.com-Ada zodiak tertentu yang kehadirannya mampu membuat suasana seketika menjadi lebih hidup.

Energi positif yang mereka tularkan mampu menyenangkan hati setiap orang, yang membuat mereka merasa nyaman berada di sekitar zodiak berikut ini. 

Menurut astrologi yang dikutip dari laman parade.com pada (29/07), berikut empat zodiak yang memiliki positive vibes, sehingga mampu memberikan keceriaan kepada semua orang. 

Sagittarius menghadirkan nuansa yang menyenangkan. Mereka bisa menjadi sosok yang paling sering melontarkan candaan, cerita lucu, dan mengingatkan anda bahwa kehidupan tidaklah seburuk itu. Sagittarius juga mampu menemukan sisi positif di setiap kejadian, sehingga mampu membantu orang lain untuk menyadarinya juga. Sifat petualang dan tawa mereka selalu menular, menjadikan sagittarius sebagai salah satu zodiak yang positive vibes. 

Leo memiliki kemampuan alami untuk membuat orang lain merasa diperhatikan. Leo juga mudah hati dalam memberikan pujian, tawa, dan antusias. Kehadiran mereka mampu meningkatkan energi positif dalam setiap acara. Rasa percaya diri dan murah hati yang mereka miliki juga sangat menginspirasi orang lain, untuk lebih mencintai diri sendiri.

Libra secara alami memancarkan pesona dan ketenangan yang membuat orang lain merasa tertarik pada mereka. Libra juga mampu menciptakan keseimbangan di lingkungan sekitar. Mereka sangat ahli membuat orang lain merasa dicintai, lewat perhatian kecil, kebaikan, dan hadirnya mereka di segala suasana.

Pisces mampu merasakan saat orang disekitarnya merasa sedih. Mereka akan berusaha melakukan apa saja untuk mengembalikan senyum di wajah orang yang mereka sayangi. Energi pisces yang lembut membuat mereka mampu menjadi orang pengasih di tengah dunia yang terkadang terasa keras.

Editor: Novia Tri Astuti
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