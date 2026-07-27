Bukan Sekadar Kata-kata, 10 Weton Ini Dipercaya Punya Ucapan yang Penuh Aura Positif

Ilustrasi pembuka rezeki (Freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya dianggap sebagai penanda hari kelahiran seseorang. Lebih dari itu, weton dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, sifat, serta energi tertentu yang melekat dalam diri seseorang.
Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan weton adalah kekuatan ucapan. Ada beberapa weton yang dipercaya memiliki perkataan penuh makna, sehingga setiap kata yang disampaikan seolah membawa energi positif, harapan baik, dan keberkahan bagi diri sendiri maupun orang lain.
Pernahkah Anda bertemu seseorang yang ucapannya terasa menenangkan dan mampu memberikan semangat, bahkan seperti sebuah doa meski tidak sedang memanjatkan doa? Dalam kepercayaan Jawa, hal tersebut diyakini bukan sekadar kebetulan.
Orang-orang dengan karakter seperti itu dipercaya memiliki pancaran energi yang membuat perkataannya lebih mudah diterima dan memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. Ucapannya dianggap mampu membuka jalan kebaikan, menarik keberuntungan, hingga menghadirkan perlindungan secara spiritual.
Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki keistimewaan tersebut? Dirangkum dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut 10 weton yang diyakini mempunyai ucapan penuh keberkahan dan membawa energi positif bagi orang-orang di sekitarnya.
1. Weton Minggu Kliwon – Si Penyambung Rezeki
Orang yang lahir pada weton Minggu Kliwon dikenal memiliki kekuatan ucapan yang luar biasa.
Mereka sering mengucapkan hal-hal baik secara tulus tanpa disadari, dan ternyata membawa pengaruh positif bagi orang-orang di sekitarnya.
Ucapan mereka seperti doa yang mengalir, membuka jalan rezeki dan keberuntungan bagi siapa pun yang mendengarnya.
Energi dari ucapan Minggu Kliwon seolah mengandung restu dan harapan baik.
Bahkan dalam percakapan ringan sekalipun, mereka mampu menyisipkan semangat yang mendorong orang untuk bangkit.
Tidak heran bila banyak orang merasa kehidupannya berubah lebih baik setelah sering berinteraksi dengan sosok ini.
Keunikan mereka terletak pada ketulusan dan ketenangan dalam berkata. Mereka jarang berbicara tanpa makna, dan selalu berusaha menyampaikan sesuatu yang membangun.
Sosok ini kerap dijuluki sebagai penyambung rezeki, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang hadir dalam hidupnya.
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