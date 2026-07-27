8 Weton dengan Aura Positif, Diprediksi Menuai Rezeki Melimpah Menurut Kepercayaan Jawa

Ilustrasi weton yang disayang oleh malaikat pemberi rezeki (freepik)
JawaPos.com – Pernahkah Anda mengalami momen ketika berbagai kemudahan datang secara tiba-tiba? Seperti mendapatkan peluang tak terduga, menerima bantuan di saat membutuhkan, atau menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan.
Dalam kepercayaan dan budaya Jawa, hal tersebut sering dikaitkan dengan keberadaan weton tertentu yang dipercaya memiliki energi positif sejak lahir. Weton bukan hanya dianggap sebagai perhitungan hari kelahiran, tetapi juga diyakini memiliki kaitan dengan karakter, keberuntungan, dan perjalanan hidup seseorang.
Beberapa weton disebut memiliki pancaran energi yang membawa kebaikan, keberkahan, serta peluang rezeki yang lebih besar. Mereka dipercaya mempunyai aura positif yang membuat kehidupan terasa lebih mudah dan sering mendapatkan pertolongan dari arah yang tidak terduga.
Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, keberuntungan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh usaha dan kerja keras, tetapi juga berkaitan dengan energi spiritual yang melekat pada seseorang. Weton-weton tertentu diyakini memiliki hubungan dengan keberkahan dari alam semesta dan perlindungan spiritual.
Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki keberuntungan istimewa tersebut? Dirangkum dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut daftar weton yang dipercaya disayang malaikat pembawa rezeki dan memiliki peluang mendapatkan kelimpahan keberkahan.
Dalam pandangan budaya Jawa, sosok "malaikat pembawa rezeki" sering dimaknai sebagai simbol energi kebaikan yang menghadirkan pertolongan, kemudahan, dan jalan menuju kehidupan yang lebih baik.
1. Minggu Legi
Dalam Primbon, Minggu memiliki unsur panas dan kekuatan. Sementara Legi, bersifat manis dan halus. Kombinasi ini menghasilkan karakter yang cerah, dermawan, dan suka menolong.
Mereka yang lahir di weton ini biasanya dikelilingi oleh orang-orang baik. Karena sifatnya yang ringan tangan dan ikhlas, energi mereka mudah terhubung dengan malaikat pembawa rezeki.
Seringkali orang Minggu Legi mendapat rezeki berupa kemudahan dalam usaha, rezeki yang tak terduga, atau keberuntungan dari relasi sosial.
Rezeki mereka sering datang karena doa-doa dari orang yang terbantu oleh kebaikan hati mereka. Itulah sebabnya malaikat begitu senang mendekat padanya.
2. Selasa Pahing
Gabungan hari Selasa yang tegas dengan pasaran Pahing yang berenergi tinggi menghasilkan pribadi yang kuat batin, tidak mudah mengeluh, dan tekun dalam bekerja.
Mereka seolah tipe pekerja keras yang juga memiliki ikatan spiritual kuat. Ketika mereka bersedekah atau membantu sesama, getaran spiritual mereka sangat tinggi, dan ini mengundang perhatian para malaikat.
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