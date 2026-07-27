8 Weton dengan Aura Positif, Diprediksi Menuai Rezeki Melimpah Menurut Kepercayaan Jawa

JawaPos.com – Pernahkah Anda mengalami momen ketika berbagai kemudahan datang secara tiba-tiba? Seperti mendapatkan peluang tak terduga, menerima bantuan di saat membutuhkan, atau menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan.

Dalam kepercayaan dan budaya Jawa, hal tersebut sering dikaitkan dengan keberadaan weton tertentu yang dipercaya memiliki energi positif sejak lahir. Weton bukan hanya dianggap sebagai perhitungan hari kelahiran, tetapi juga diyakini memiliki kaitan dengan karakter, keberuntungan, dan perjalanan hidup seseorang.

Beberapa weton disebut memiliki pancaran energi yang membawa kebaikan, keberkahan, serta peluang rezeki yang lebih besar. Mereka dipercaya mempunyai aura positif yang membuat kehidupan terasa lebih mudah dan sering mendapatkan pertolongan dari arah yang tidak terduga.

Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, keberuntungan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh usaha dan kerja keras, tetapi juga berkaitan dengan energi spiritual yang melekat pada seseorang. Weton-weton tertentu diyakini memiliki hubungan dengan keberkahan dari alam semesta dan perlindungan spiritual.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki keberuntungan istimewa tersebut? Dirangkum dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut daftar weton yang dipercaya disayang malaikat pembawa rezeki dan memiliki peluang mendapatkan kelimpahan keberkahan.