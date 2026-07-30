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Aulia Rahmi
Jumat, 31 Juli 2026 | 04.55 WIB

6 Shio dengan Otak Bisnis Cemerlang, Strateginya Bikin Usaha Lebih Mudah Berkembang

Ilustrasi Shio Memiliki Kemampuan dalam Bisnis (freepik) - Image

Ilustrasi Shio Memiliki Kemampuan dalam Bisnis (freepik)

JawaPos.com - Dalam persaingan dunia bisnis yang semakin dinamis, kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar usaha yang dikeluarkan seseorang.

Kerja keras memang menjadi bagian penting, tetapi kemampuan menyusun strategi, memahami peluang, mengelola risiko, dan mengambil keputusan tepat menjadi faktor yang tidak kalah menentukan.

Konsep kerja cerdas inilah yang membuat seseorang mampu mencapai hasil maksimal dengan cara yang lebih efektif.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan kecenderungan berbeda, termasuk dalam menghadapi dunia usaha.

Beberapa shio disebut memiliki kemampuan alami dalam membaca keadaan, membangun hubungan, hingga mengatur strategi bisnis agar berkembang secara stabil.

Mereka bukan hanya mengandalkan tenaga dan waktu, tetapi juga memanfaatkan kecerdasan, pengalaman, serta intuisi untuk mencapai tujuan.

Berikut enam shio yang dikenal memiliki potensi kemampuan bisnis di atas rata-rata, dirangkum dari Yourtango.com.

Perlu diingat, hal ini merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan bukan kepastian masa depan. Kesuksesan bisnis tetap dipengaruhi oleh kerja keras, ilmu, pengalaman, dan keputusan setiap individu.

1. Shio Naga

Shio Naga sering dikaitkan dengan karakter pemimpin yang memiliki visi besar.

Dalam dunia bisnis, pemilik shio ini dipercaya mampu melihat peluang jangka panjang dan tidak mudah terjebak pada keuntungan sesaat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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