Tahun Penuh Peluang, 5 Shio Ini Diramalkan Bersinar dalam Karier, Bisnis, dan Keuangan

JawaPos.com – Tahun 2026 dianggap sebagai periode yang membawa banyak perubahan dan peluang bagi sebagian orang.

Dalam pandangan astrologi Tionghoa, keberuntungan bukan hanya berkaitan dengan nasib semata, tetapi juga dipengaruhi oleh karakter, usaha, kesiapan menghadapi perubahan, serta kemampuan membaca kesempatan.

Setiap shio memiliki energi dan kecenderungan yang berbeda. Ada yang mendapatkan peluang melalui karier, ada pula yang berkembang lewat bisnis, hubungan, maupun proses memperbaiki kehidupan secara perlahan.

Keberuntungan yang datang juga tidak selalu berupa hasil instan. Terkadang, keberhasilan muncul melalui proses panjang yang akhirnya menghasilkan kestabilan dan pencapaian nyata.

Artikel ini membahas lima shio yang diprediksi memiliki energi keberuntungan kuat sepanjang tahun 2026 berdasarkan rangkuman dari kanal YouTube Koko Lie Tarot.

Berikut ulasannya:

1. Shio Naga Shio Naga dikenal sebagai sosok yang memiliki ambisi besar, jiwa kepemimpinan, dan keberanian mengambil langkah penting.

Karakter tersebut membuat pemilik shio ini sering berada dalam posisi yang berpotensi membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka.

Pada tahun 2026, Shio Naga diprediksi mendapatkan momentum positif dalam bidang karier maupun usaha.