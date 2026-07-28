Naluri Bisnisnya Kuat, Ini 4 Shio yang Pandai Mengubah Peluang Jadi Kekayaan

JawaPos.com – Sebagian orang tampak memiliki kemampuan alami dalam mengelola keuangan. Mereka cermat melihat peluang, tahu kapan harus menabung, berinvestasi, atau memulai usaha sehingga kondisi finansialnya terus berkembang.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, kemampuan tersebut diyakini lebih menonjol pada shio tertentu. Mereka dikenal memiliki insting yang kuat dalam mengambil keputusan keuangan serta konsisten membangun kekayaan melalui perencanaan yang matang.

Mengutip Horoscope, berikut empat shio yang dipercaya memiliki bakat alami dalam menghasilkan uang dan meraih kesuksesan finansial.

1. Shio Ayam

Shio Ayam dikenal sebagai sosok yang disiplin, tekun, dan tidak mudah menyerah. Mereka percaya bahwa keberhasilan lahir dari kerja keras serta konsistensi, bukan semata-mata mengandalkan keberuntungan.

Dalam urusan keuangan, mereka cenderung pandai mengatur pengeluaran, rajin menabung, dan mempertimbangkan investasi dengan matang. Sikap tersebut membantu mereka membangun kestabilan finansial dalam jangka panjang.

2. Shio Monyet

Pemilik Shio Monyet memiliki kemampuan membaca peluang yang cukup tajam. Mereka sering kali mampu melihat kesempatan bisnis atau investasi sebelum disadari banyak orang.

Meski berani mengambil risiko, keputusan yang mereka buat umumnya didasarkan pada analisis terhadap kondisi pasar, tren, dan berbagai pertimbangan lainnya. Hal itu membuat langkah finansial mereka lebih terarah.