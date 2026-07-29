Peluang Cuan Makin Besar! 3 Shio Ini Disebut Punya Keberuntungan Bisnis di 2026

JawaPos.com – Tahun 2026 dipandang sebagai periode penuh peluang bagi sebagian orang yang ingin mengembangkan usaha dan memperkuat kondisi finansial.

Dalam astrologi Tionghoa, perubahan energi tahunan dipercaya dapat memengaruhi karakter, keberanian mengambil keputusan, serta cara seseorang memanfaatkan kesempatan yang datang.

Meski hanya menjadi bagian dari kepercayaan dan hiburan, ramalan shio sering digunakan sebagai refleksi untuk melihat potensi diri, terutama dalam hal kerja keras, strategi, dan keberanian menghadapi perubahan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tiga shio yang disebut memiliki peluang besar mengalami perkembangan bisnis pada 2026.

Berikut daftarnya:

1. Shio Naga: Ide Besar Membuka Jalan Kesuksesan Pemilik Shio Naga dikenal sebagai sosok yang penuh kreativitas, memiliki visi kuat, dan berani mengambil keputusan besar.

Pada 2026, karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk mengembangkan berbagai peluang usaha yang sebelumnya belum terealisasi.

Mereka disebut memiliki kemampuan melihat kesempatan yang tidak banyak disadari orang lain. Bidang seperti bisnis digital, industri kreatif, perdagangan, hingga usaha berskala besar dianggap menjadi area yang berpotensi berkembang.

Selain memiliki keberanian, Shio Naga juga sering dikaitkan dengan jiwa kepemimpinan yang kuat. Kemampuan mengarahkan strategi dan membangun jaringan membuat mereka berpeluang membawa bisnis menuju tahap yang lebih tinggi.