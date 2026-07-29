Peluang Cuan Makin Besar! 3 Shio Ini Disebut Punya Keberuntungan Bisnis di 2026

3 Shio yang Mengalami Lonjakan Bisnis Besar di Tahun 2026
JawaPos.com – Tahun 2026 dipandang sebagai periode penuh peluang bagi sebagian orang yang ingin mengembangkan usaha dan memperkuat kondisi finansial.
Dalam astrologi Tionghoa, perubahan energi tahunan dipercaya dapat memengaruhi karakter, keberanian mengambil keputusan, serta cara seseorang memanfaatkan kesempatan yang datang.
Meski hanya menjadi bagian dari kepercayaan dan hiburan, ramalan shio sering digunakan sebagai refleksi untuk melihat potensi diri, terutama dalam hal kerja keras, strategi, dan keberanian menghadapi perubahan.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tiga shio yang disebut memiliki peluang besar mengalami perkembangan bisnis pada 2026.
Berikut daftarnya:
Pemilik Shio Naga dikenal sebagai sosok yang penuh kreativitas, memiliki visi kuat, dan berani mengambil keputusan besar.
Pada 2026, karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk mengembangkan berbagai peluang usaha yang sebelumnya belum terealisasi.
Mereka disebut memiliki kemampuan melihat kesempatan yang tidak banyak disadari orang lain. Bidang seperti bisnis digital, industri kreatif, perdagangan, hingga usaha berskala besar dianggap menjadi area yang berpotensi berkembang.
Selain memiliki keberanian, Shio Naga juga sering dikaitkan dengan jiwa kepemimpinan yang kuat. Kemampuan mengarahkan strategi dan membangun jaringan membuat mereka berpeluang membawa bisnis menuju tahap yang lebih tinggi.
Keberhasilan yang diraih pun dipercaya tidak hanya memberikan keuntungan pribadi, tetapi juga membuka kesempatan bagi orang-orang di sekitar mereka.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya