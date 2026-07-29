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Aulia Rahmi
Rabu, 29 Juli 2026 | 22.53 WIB

Babak Baru Dimulai! 6 Zodiak Ini Diramal Mengalami Titik Balik Paling Berkesan di 2026

ilustrasi Zodiak (Freepik) - Image

ilustrasi Zodiak (Freepik)

JawaPos.com - Pergantian tahun sering menjadi momen bagi banyak orang untuk mengevaluasi perjalanan hidup sekaligus menyusun harapan baru.

Dalam perspektif astrologi, tahun 2026 dianggap membawa energi perubahan yang dapat memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan, mengejar impian, hingga menghadapi tantangan baru.

Meski bukan kepastian masa depan, ramalan zodiak kerap digunakan sebagai bahan refleksi untuk memahami karakter, potensi diri, serta peluang yang mungkin muncul dalam perjalanan kehidupan.

Beberapa zodiak disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami fase transformasi besar pada 2026.

Perubahan tersebut dapat muncul dalam berbagai aspek, mulai dari karier, keuangan, hubungan, hingga perkembangan pribadi.

Berikut enam zodiak yang diprediksi memasuki periode penting pada 2026.

1. Virgo: Kerja Keras Mulai Mendapat Pengakuan

Virgo dikenal sebagai sosok yang teliti, disiplin, dan memiliki standar tinggi terhadap dirinya sendiri.

Selama ini, banyak Virgo memilih bekerja secara diam-diam tanpa terlalu mencari perhatian.

Pada 2026, usaha yang selama ini dibangun perlahan berpotensi mulai terlihat hasilnya.

Dalam bidang pekerjaan, Virgo diprediksi mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan lebih besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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