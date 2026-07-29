Dari Masa Sulit Menuju Kejayaan, 7 Weton Jawa Ini Disebut Mulai Menemukan Jalan Terang di 2026

JawaPos.com – Tahun 2026 menjadi fase baru yang penuh harapan bagi banyak orang setelah melewati berbagai perjalanan dan tantangan dalam hidup.

Dalam pandangan budaya Jawa, setiap manusia memiliki perjalanan hidup dengan waktunya masing-masing. Kebangkitan tidak selalu datang secara cepat, melainkan dapat tumbuh melalui proses, pengalaman, dan perubahan sikap.

Weton dalam tradisi Jawa merupakan sistem penanggalan yang menggabungkan hari lahir dan pasaran. Weton sering digunakan sebagai sarana refleksi untuk memahami karakter, kebiasaan, serta cara seseorang menghadapi berbagai situasi kehidupan.

Meski tidak dapat menentukan masa depan secara pasti, weton tetap menjadi bagian dari warisan budaya yang dipercaya sebagian masyarakat sebagai gambaran kecenderungan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki energi kebangkitan kuat di tahun 2026.

1. Weton Senin Legi Pemilik Weton Senin Legi dikenal memiliki karakter tenang, lembut, dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Mereka cenderung berhati-hati sebelum bertindak karena ingin memastikan setiap langkah yang diambil tidak membawa kerugian.

Memasuki tahun 2026, sikap tersebut dipercaya menjadi kekuatan utama. Pengalaman yang telah dilewati membuat Senin Legi semakin matang dalam membaca situasi.

Tahun ini menjadi momentum untuk mulai lebih percaya diri dalam menunjukkan kemampuan dan mengejar tujuan yang selama ini tertunda.