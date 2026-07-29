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Rabbany Wanadriani
Rabu, 29 Juli 2026 | 20.45 WIB

Ramalan Zodiak Kamis 30 Juli 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi Sagitarius, tetap sadar akan pengeluaran spontan, simpan beberapa kegembiraan untuk rencana masa depan.

Sementara keputusan cerdas akan menguntungkan keuangan Capricorn.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan Kesehatan pada besok Kamis 30 Juli 2026 untuk Sagitarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Sagitarius – (22 November hingga 21 Desember)

Rasa petualangan dalam cinta akan mendorong Anda untuk melangkah keluar dari zona nyaman.

Keingintahuan profesional dapat membawa Anda tugas-tugas menarik atau kesempatan belajar.

Tetap sadar akan pengeluaran spontan, simpan beberapa kegembiraan untuk rencana masa depan.

Berhubungan kembali dengan alam bebas untuk menyegarkan energi dan membersihkan pikiran Anda.

Capricorn – (22 Desember hingga 19 Januari)

Editor: Hanny Suwindari
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