Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Di-OTT karena Kasus 'Ijon Proyek' dan 'Jual Beli Jabatan'

Sejalan dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan, tim KPK pun menyegel sejumlah ruangan Operasi Perangkat Daerah (OPD) seperti ruangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Tak hanya itu, tim KPK juga menyegel dua rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang. Adapun salah satu rumah tersebut, diduga milik seorang kontraktor dan masih kerabat sang bupati.