Kejati Jatim Tetapkan Kabid Geologi ESDM Jadi Tersangka Baru Kasus Pungli Perizinan

JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur.

Tersangka baru adalah perempuan bernama Ertika Dinawati alias ED. Ia menjabat sebagai Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur sejak Februari 2024 hingga saat ini.

Pengembangan kasus tersebut disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Timur, I Gede Punia Atmaja di kantor Kejati Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya pada Selasa malam (28/7).

"Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pungutan liar dalam proses pengajuan penerbitan perizinan pada DSDABM Provinsi Jawa Timur dengan inisial ED," tuturnya.

Baca Juga:Program Swasembada Pangan Kementan Dongkrak Permintaan Alat Berat

Pada April 2026, Kejati Jatim telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut, yakni Kepala Dinas ESDM Jatim, Aris Mukiyono, Kabid Pertambangan, Ony Setiawan, dan Ketua Tim Penguasaan Air Tanah berinisial H.

Dengan begitu, total tersangka kasus dugaan pungli di Dinas ESDM hingga kini adalah 4 orang. "Sebelumnya Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu AM, OS, dan H," imbuhnya.

Kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan para pemohon izin yang mengalami hambatan dalam proses penerbitan perizinan, padahal telah memenuhi seluruh persyaratan di sistem OSS (Online Single Submission).

Modusnya, proses perizinan yang seharusnya berjalan melalui OSS diduga diperlambat. Pemohon yang tidak memberikan sejumlah uang mengalami hambatan meskipun syaratnya sudah lengkap.