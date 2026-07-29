Temuan Kasus HIV di Sidoarjo Terus Meningkat, Kemenkes Sebut Tak Berarti Penularan Masif, Justru Deteksi Dini Efektif

JawaPos.com - Peningkatan temuan kasus HIV di Kabupaten Sidoarjo tidak serta-merta menunjukkan penularan kasus yang semakin masif. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan kenaikan angka tersebut justru mencerminkan semakin efektifnya upaya deteksi dini sehingga lebih banyak orang mengetahui status HIV dan dapat segera menjalani pengobatan.

Dalam keterangannya, Kemenkes mengimbau masyarakat agar tidak salah menafsirkan data maupun memberikan stigma kepada Orang dengan HIV (ODHIV). Sebab, semakin luas cakupan layanan tes HIV di rumah sakit, puskesmas, klinik, hingga layanan berbasis komunitas membuat semakin banyak kasus yang berhasil ditemukan dan ditangani lebih awal.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak takut melakukan tes HIV apabila memiliki faktor risiko atau direkomendasikan oleh tenaga kesehatan. Mengetahui status HIV sejak dini merupakan langkah penting untuk melindungi diri sendiri, pasangan, dan keluarga," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni, dikutip Selasa (28/7).

Ia menegaskan bahwa HIV merupakan penyakit kronis yang dapat dikendalikan melalui terapi ARV.

"HIV dapat dikendalikan dengan pengobatan yang diminum secara teratur, sehingga orang dengan HIV dapat hidup sehat, produktif, dan tetap berkontribusi bagi masyarakat," ucap. Andi.

Data Sebaran HIV di Sidoarjo

Adapun berdasarkan data Kemenkes, situasi HIV Kabupaten Sidoarjo sejak 2001 hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 1.183 kasus HIV kumulatif pada kelompok usia 0–24 tahun. Menurut Kemenkes, peningkatan jumlah kasus yang ditemukan dari tahun ke tahun berjalan seiring dengan semakin luasnya akses pemeriksaan HIV.

"Dengan demikian, peningkatan angka penemuan kasus tidak dapat dimaknai secara langsung sebagai peningkatan penularan, melainkan juga mencerminkan semakin efektifnya upaya deteksi dini yang dilakukan pemerintah bersama berbagai mitra," tulis Kemenkes.

Pada kelompok usia 0–10 tahun ditemukan 117 kasus HIV dan seluruhnya merupakan penularan dari ibu ke anak atau penularan vertikal. Dari jumlah tersebut, 32 anak masih hidup dan menjalani terapi antiretroviral (ARV), 35 anak meninggal, sedangkan 50 anak berstatus lost to follow-up (LFU) atau tidak lagi terpantau dalam layanan pengobatan.