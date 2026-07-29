Ramalan Zodiak Pisces 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak pisces mungkin perlu bersabar dan tidak panik menghadapi masalah apa pun. Tenangkan diri dan pikirkan dengan bijak tentang keputusan apa pun yang menyebabkan ketidakpuasan.

Sepanjang waktu yang dialami pisces hari ini akan dipenuhi dengan kesuraman dan kelesuan. Tetapi pisces juga akan mengalami fase transisi yang akan segera berlalu dan kembali merasa rileks serta optimis.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Rabu, 29 Juli 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Ingatlah bahwa zodiak pisces memiliki orang-orang terkasih yang akan selalu mendampingi jika hubungan asmara berantakan. Terkait karir, identifikasi keahlian utamamu dan lihat apakah ada cara untuk menghasilkan uang dari hal tersebut.

Sementara itu, hari ini adalah waktu untuk beristirahat dan tidak memaksakan diri secara berlebihan. Terkait keuangan, beberapa investasi jangka panjang dan bisnis yang pisces jalankan akan segera menghasilkan keuntungan.

Cinta Pisces

Pertengkaran dan kesalahpahaman dalam kehidupan percintaan, mungkin membuat pisces merasa sedikit sedih hari ini. Namun, singkirkan perasaan itu karena periode menyedihkan ini bersifat sementara.

Terkadang, komitmen gagal atau hubungan menjadi berantakan, tetapi ingatlah bahwa pisces masih memiliki orang-orang terkasih yang akan selalu mendampingi.