Ramalan Zodiak Pisces 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Foxy Fox)
JawaPos.com - Zodiak pisces mungkin perlu bersabar dan tidak panik menghadapi masalah apa pun. Tenangkan diri dan pikirkan dengan bijak tentang keputusan apa pun yang menyebabkan ketidakpuasan.
Sepanjang waktu yang dialami pisces hari ini akan dipenuhi dengan kesuraman dan kelesuan. Tetapi pisces juga akan mengalami fase transisi yang akan segera berlalu dan kembali merasa rileks serta optimis.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Rabu, 29 Juli 2026.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Ingatlah bahwa zodiak pisces memiliki orang-orang terkasih yang akan selalu mendampingi jika hubungan asmara berantakan. Terkait karir, identifikasi keahlian utamamu dan lihat apakah ada cara untuk menghasilkan uang dari hal tersebut.
Sementara itu, hari ini adalah waktu untuk beristirahat dan tidak memaksakan diri secara berlebihan. Terkait keuangan, beberapa investasi jangka panjang dan bisnis yang pisces jalankan akan segera menghasilkan keuntungan.
Cinta Pisces
Pertengkaran dan kesalahpahaman dalam kehidupan percintaan, mungkin membuat pisces merasa sedikit sedih hari ini. Namun, singkirkan perasaan itu karena periode menyedihkan ini bersifat sementara.
Terkadang, komitmen gagal atau hubungan menjadi berantakan, tetapi ingatlah bahwa pisces masih memiliki orang-orang terkasih yang akan selalu mendampingi.
Karir Pisces
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya