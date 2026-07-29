4 Zodiak yang Perlahan Keluar dari Lingkaran Jalan Buntu Mulai 29 Juli 2026, Kini Saatnya Menuai Hasil yang Dinanti

JawaPos.com - Setiap orang pernah berada pada titik ketika berbagai rencana terasa berjalan di tempat.

Upaya yang telah dilakukan seolah belum membuahkan hasil, sementara berbagai tantangan terus berdatangan tanpa memberikan ruang untuk bernapas.

Dalam astrologi, kondisi tersebut sering dikaitkan dengan fase yang menguji kesabaran sekaligus keteguhan seseorang.

Memasuki Rabu, 29 Juli 2026, hadir konjungsi Matahari dan Jupiter di Leo yang dipercaya membawa energi optimistis, keberanian, serta kesempatan baru.

Kombinasi kedua elemen astrologi tersebut dinilai mampu membantu sebagian zodiak melihat jalan keluar yang sebelumnya tertutup oleh keraguan dan ketidakpastian.

Momentum ini bukan hanya tentang keberuntungan yang datang secara tiba-tiba.

Sebaliknya, energi astrologi tersebut lebih banyak memberikan dorongan agar seseorang mampu memanfaatkan pengalaman, memperjelas tujuan, dan berani mengambil langkah yang selama ini terus ditunda.

Dengan kata lain, hasil yang mulai terlihat merupakan buah dari usaha yang telah dibangun sejak lama.

Dari 12 zodiak, terdapat 4 yang diperkirakan merasakan perubahan paling signifikan.