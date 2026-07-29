Dulu Terpuruk Kini Naik Kasta! Inilah 4 Shio yang Diprediksi Memasuki Masa Jaya Mulai 29 Juli 2026

Ilustrasi Naik Kasta (magnific)
JawaPos.com - Perubahan besar dalam kehidupan sering kali datang setelah seseorang berhasil melewati berbagai tantangan.
Dalam astrologi Tiongkok, setiap pergantian energi harian dipercaya membawa peluang baru yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa shio untuk memulai babak kehidupan yang lebih baik.
Pada Rabu, 29 Juli 2026, dipercaya hadir energi Wood Dragon Receive Day yang berlangsung pada Bulan Kambing Kayu di Tahun Kuda Api.
Kombinasi energi ini diyakini melambangkan awal baru, penerimaan atas hasil dari usaha yang telah dilakukan, serta kesempatan untuk bangkit dari berbagai kesulitan yang sebelumnya membebani kehidupan.
Hari dengan energi Naga Kayu juga identik dengan keberanian mengambil tindakan.
Bagi beberapa shio, momentum ini dipercaya menjadi waktu yang tepat untuk membuka pintu rezeki, memperbaiki hubungan, hingga memperoleh kesempatan yang telah lama dinantikan.
Perlu dipahami bahwa ramalan shio merupakan bagian dari tradisi astrologi Tiongkok dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan.
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Namun, banyak orang menjadikannya sebagai penyemangat untuk terus berusaha dan lebih siap ketika peluang mulai berdatangan.
Berikut 4 shio yang diprediksi mulai memasuki masa jaya pada 29 Juli 2026 dilansir dari Yourtango.com.
1. Shio Naga
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